Novedades en el 'Barçagate': facturas simuladas como gastos de La Masía, cesión de datos de los socios...

Los Mossos d'Esquadra creen que el FC Barcelona habría simulado como gastos de La Masia para su reputación digital 192.000 euros del Barçagate fraccionados en 16.500 euros mensuales, que se ingresaron en la empresa Tantrasoft, perteneciente al conglomerado dirigido por Carlos Ibáñez del cual también forma parte I3 Ventures.

Así lo dice el atestado policial al que ha tenido acceso EFE, incluido en el sumario de la investigación del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, el cual también explica que el director de La Masia, Xavier Martín, declaró en la instrucción que pidió explicaciones en febrero de 2020 a Óscar Grau, el director general del Barça.

Este le dijo que él no sabía nada y que debía hablar con el presidente Josep Maria Bartomeu y su mano derecha, Jaume Masferrer. Bartomeu no supo darle explicaciones a Martín sobre el motivo de estos gastos que "no aparecían en el presupuesto" y le emplazó a hablar con Masferrer y con Mario Ruiz, jefe de prensa del fútbol base y formativo, según el atestado.

Tanto Bartomeu como Masferrer y Grau fueron detenidos por los Mossos d'Esquadra este lunes por posible administración desleal y corrupción entre particulares y posteriormente puestos en libertad provisional.

El director de La Masia también explicó en la instrucción que "por sus conocimientos y experiencia profesional, el dinero pagado por este trabajo está totalmente fuera de mercado y, además, hay empresas en Cataluña que podrían hacer este trabajo y no hacía falta buscar una empresa extranjera".

Y aseguró que "Tantrasoft no ha hecho ningún trabajo de márketing y/o comunicación para La Masia".

Por su parte, Xavier Armengol, encargado del área económica de La Masia, explicó en su declaración que "en febrero de 2019" detectó "un desvío del presupuesto de La Masia" mediante facturas "hacia la empresa Tantrasoft de más de 80.000 euros, con facturas mensuales de 16.500 euros" y que calculó "que estos hechos" se producían "desde noviembre de 2018".

Armengol también relató que informó del asunto al director de La Masia en abril de 2019 y no obtuvo "ninguna respuesta". Ante esta situación, comunicó el tema al departamento de finanzas un mes más tarde y tampoco se le dio respuesta.

Datos de los socios cedidos a las empresas de reputación

Algún responsable del FC Barcelona, por otro lado, "habría cedido datos personales de los socios del club (que forman el censo electoral) con finalidades de propaganda particular y en contra de posibles opositores o críticos a la dirección", según el atestado policial de los Mossos d'Esquadra del caso 'Barçagate'.

Según el relato del atestado policial del sumario, al que ha tenido acceso EFE, en un informe encontrado en el registro del lunes de la sede de Telampartners (la empresa que presentó I3 Ventures al Barça) se explica "que estos datos del censo son relevantes para el voto".

Además, "se estarían creando bases de datos con esta información privada para adaptar el mensaje de esta empresa (I3 Ventures)", la encargada del trabajo reputacional a favor de Bartomeu y su junta y en contra de sus opositores en las redes sociales.

Los Mossos relatan que "el objetivo era identificar el perfil ideológico y político del censo del club" y que en el informe "se identifican unas comunidades de detractores y activos". En el mismo aparecen señalados Joan Laporta y Víctor Font, actuales candidatos a la presidencia del FC Barcelona.