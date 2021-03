La surrealista primera imagen de Bartomeu en libertad: un vídeo con un aficionado que le pide la mascarilla

El expresidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, fue puesto en libertad en la mañana de este martes después de comparecer en los juzgados donde optó por no prestar declaración al respecto de la investigación del ya conocido como Barçagate.

Tras haber sido liberado y abandonar los tribunales, un aficionado fue el privilegiado que consiguió 'cazar' al expresidente tras estar un día detenido, en un inverosímil vídeo en el que el fan le pide una foto... ¡y su mascarilla!

"No, no, no puedo, no puedo", respondía Bartomeu de forma obvia. "El presidente del Barça está conmigo y todo bien, gracias a Dios", comenta el aficionado, tras despedirse del exmandatario.