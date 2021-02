Kyrgios, en pleno partido: "Dile a tu novia que se vaya de mi palco"

Nick Kyrgios es un tenista que nunca pasa desapercibido por su comportamiento dentro y fuera de la pista. El australiano tiene talento para estar arriba, pero sus formas le han creado muchos enemigos.

Este lunes, en su debut en el Open de Australia, Kyrgios dejó a todos perplejos cuando, en mitad de un juego tenso en el que e tenista estaba cediendo ante su rival, gritó mirando a la grada "dile a tu novia que se vaya de mi palco".

No ha trascendido a quién se dirigía el jugador australiano, pero lo cierto es que después de ese episodio logró romper el servicio al portugués Ferreira Silva, a quien acabó ganando por un triple 6-4.

Guerra de declaraciones con Djokovic

Novak Djokovic, actual número uno del mundo, aseguró este domingo que tiene mucho respeto a Kyrgios como tenista pero no mucho fuera de la pista. Algo a lo que el australiano ha respondido en su estilo:

"Sería más lógico que dijese que no me respeta en la pista. Creo que fuera me comporto bien, especialmente durante la pandemia. He sido muy prudente. Pero alguien que está de fiesta sin camisa en plena pandemia...", dijo.

Kyrgios se refiere a un vídeo que se filtró cuando Djokovic inició la gira balcánica de torneos en plena pandemia que se saldó con un alto número de positivos entre jugadores y staff.