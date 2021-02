Iñaki Williams, el racismo y Santiago Abascal en Salvados: "Si dijese lo que pienso me metería en un problema"

Iñaki Williams y Sitapha Savané fueron los dos invitados estrella al último programa de Salvados, en el que quisieron atacar el tema del racismo, concretamente en España. Tanto el futbolista del Athletic Club como el exjugador de baloncesto que estuvo 15 años en la ACB fueron claros con la situación que viven en el país.

Williams, nacido en España hijo de inmigrantes ghaneses, hizo referencia a varios casos racistas que ha sufrido a lo largo de toda su vida o que sufriría si no fuese una de las estrellas del equipo bilbaíno y de los jugadores más icónicos de LaLiga.

Aunque la justicia ha empezado a actuar, los insultos racistas en los estadios no han cesado. ¿Cómo acabar con ellos? @SitaphaSavane lo tiene claro.#SalvadosRacismopic.twitter.com/QHsR4CMO5J — Salvados (@salvadostv) February 7, 2021

"Hombre, hay muchos gestos que, quizá, si yo no fuese Iñaki Williams, el jugador del Athletic, sufriría como he visto que sufre gente. Ir a restaurantes y que parezca que no vas a pagar cuando te vas a ir o que vayas a entrar en una tienda de ropa o zapatillas y que el dependiente te siga porque piensa que vas a robar", comentó.

"A mí me ha tocado que me pongan contra la pared y me cacheen. Pensaba que era porque era de barrio, pero cuando creces te vas dando cuenta de que no tratan a todos por igual", relata.

El presentador, Gonzo, ofreció un dato que dejó al futbolista "flipado". "Un informe de la ONU denuncia que una persona negra tiene 42 veces más posibilidades de ser detenida por la Policía que una persona blanca", reveló. "Los datos hablan por sí solos", respondió.

El presentador también quiso sacar a la palestra a Vox y Santiago Abascal, con un discurso hablando sobre los inmigrantes africanos, como sus padres, que llegaron en España tras una odisea desde Ghana. "Como hijo de africanos que vinieron a España a buscar una vida mejor, cuando escuchas estas cosas de Abascal, ¿qué piensas? ¿qué piensas de este líder político?", preguntó Gonzo.

Sin embargo, Williams no se pudo 'mojar'. "Si te dijese lo que pienso realmente creo que me metería en un problema. Espero y deseo que la gente no haga caso a semejante sandez", contestó.

“Si te dijese lo que pienso realmente de este discurso me metería en un problema”.



Yo también, @Williaaams45#SalvadosRacismopic.twitter.com/QputrjHLkw — Salvados (@salvadostv) February 7, 2021

Por su parte, Savané comentó que tanto su pobreza como que sean negros es lo que molesta a Vox. "Cuando miro luego sus propuestas, no están exactamente mirando para las personas pobres", añade.

El exbaloncestista también reveló casos de racismo que ha visto con sus propios ojos. "Cuando ves anuncios para pisos: "no se aceptan inmigrantes", "no se aceptan negros", lo he visto literal y me quedé en shock", explicó.