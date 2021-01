Stoichkov apoya al máximo a Koeman y confía en la continuidad de Messi en el FC Barcelona

Hristo Stoichkov muestra todo su apoyo al entrenador del FC BarcelonaRonald Koeman. El ex futbolista habla para Mundo Deportivo en una extensa entrevista y deja claro siempre estará del lado del técnico del Barça, con quien compartió equipo en la etapa de ambos como jugadores del club blaugrana.

“Yo siempre voy a apoyar todo lo que decida Ronald. Fue mi compañero, me ayudó mucho en algunos aspectos como jugador y como persona. Seguramente, por nuestros caminos algo pasó, alguna cosa que yo no quise decir y se interpretó mal, pero para mí Ronald era, es y será un amigo dentro de mi corazón, eso nadie me lo va a quitar, me da igual que sea entrenador lo que sea. Mi amistad con Ronald no se compró nunca”, declara un Stoichkov de los más sincero.

Además, Stoichkov se atrevió a opinar sobre los sentimientos del entrenador del FC Barcelona, que posiblemente no esté pasando por su mejor momento. Algo que no impide que confíe plenamente en él. “Ronald creo, y sé, que sufre en este momento por partidos que se han perdido, por cómo se han perdido. Pero creo en él con los ojos cerrados. Él sufre por el Barcelona, porque el Barcelona le ha dado mucho a Ronald”.

Tampoco se escondió a la hora de hablar sobre Leo Messi y el futuro del jugador argentino en el FC Barcelona. “Él sabe que como socio y ex jugador me gustaría que siguiese en nuestra casa, sin duda. Ahora bien, en este momento ni el club ni los socios podrían tomar una decisión sobre su futuro. Sea lo que sea lo que Leo decide, él sabe que Hristo Stoichkov le va a apoyar siempre. Todo lo que ha hecho por el Barcelona lo ha hecho por amor. Y la amistad que tengo con Leo es de por vida”, explica Stoichkov. “Para mí es un orgullo mi amistad con él. Hay pequeños detalles, como firmar camiseta para mi nieta o firmar botas para mi museo, que salen de dentro. Yo le voy a respetar a fondo todo lo que decida”.