"¿Cómo haces para parecer tan joven?", la respuesta de Nadal que provocó las risas del público en Adelaida

Rafa Nadal debutó con victoria ante Thiem en el torneo de exhibición 'A day in the drive', que se celebra en Adelaida, Australia, y que sirve como antesala del primer Grand Slam de la temporada.

El balear ganó con soltura en dos sets, demostrando a sus 34 años un gran nivel y un prometedor 2021 por delante.

Esa circunstancia, la aparente facilidad para seguir a primerísimo nivel tantos años después, llamó la atención del entrevistador que, al término del partido le preguntó que qué hace para parecer tan joven.

"¿Tan joven? Tú no estás dentro de mi cuerpo", dijo el tenista español, provocando la carcajada de todo el público asistente.

"No quiero responder a eso", añadió, entre risas. "No estoy mejorando, pero sigo siendo un apasionado de este deporte, aún me divierte. Nunca imaginé que estaría aquí con 34 años; si me lo dices hace diez... te digo que lo olvides", explicó.

La alegría de ver público en las gradas

Las abarrotadas gradas de Adelaida alegraron a Nadal, que expresó su deseo de que pronto se puedan ver estampas iguales en todos las competiciones del mundo: "Estoy muy emocionado por ver a fans en la grada y que vayan a estar en el Open de Australia, ese es el objetivo".