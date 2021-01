Khabib critica a McGregor tras el KO del sábado y 'The Notorius' responde: "Vuelve, es en las peleas donde se habla"

Guerra de declaraciones entre dos de los más importantes luchadores de la UFC, Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov. Tras la pelea del sábado en la que el irlandés cayó por KO en dos asaltos en su regreso al octógono, el luchador ruso criticó la preparación previa y justificó así el pésimo resultado.

"Esto es lo que pasa cuando cambias de equipo, dejas a los sparring que te hicieron campeón y usas como sparring a niños pequeños, lejos de la realidad", comentó Khabib en su cuenta de Twitter.

Unas declaraciones a las que ha respondido McGregor, retando de nuevo al ruso con el que mantiene una gran rivalidad desde hace tiempo. Khabib se retiró como campeón tras la muerte de su padre, su principal apoyo, y de momento no tiene intención de volver. Sin embargo, McGregor le advierte de que donde se debe hablar es peleando:

"Ya lo cogeré. Si continúa eludiendo su compromiso de pelear, debería ser despojado del título. No voy a perseguirlo. Si no quiere pelear, seguiré adelante por mi camino, pero todo el mundo sabe que esta guerra no ha terminado. Es la pelea la que habla, que vuelva", respondió 'The Notorius'.