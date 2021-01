Thiago Silva se salta el protocolo sanitario de la Premier al regalar una camiseta y podría ser sancionado

Algo tan simple como regalar la camiseta después de un partido puede salirle muy caro a Thiago Silva. El jugador del Chelsea se saltó el protocolo sanitario de la Premier League, en el que aparece bien claro que no está permitido regalar ni intercambiarse camisetas usadas en los partidos y ahora podría ser sancionado por ello.

El gesto de Silva tuvo lugar tras el partido contra el Fulham, cuando lanzó la elástica a un obrero de Craven Cottage, algo completamente prohibido para evitar más contagios de Covid-19 en la competición británica. Además, para más inri, se da la casualidad de que el Fulham es uno de los equipos más afectados por la pandemia.

Thiago Silva podría ser sancionado por regalarle su camiseta a un obrero luego del Chelsea vs. Fulham... 👀



La Premier ha endurecido sus medidas sanitarias, sobre todo a raíz de que varios jugadores hayan protagonizado escándalos extradeportivos con contagios y rastreos de por medio. La liga no quiere más contagios, ‘ni dentro ni fuera del campo’. Ha prohibido a los jugadores darse la mano o chocarla, así como los abrazos y cualquier tipo de situación que no cumpla con la distancia de seguridad. Esto incluye tanto antes como durante y después de los partidos y afecta también a las celebraciones de los goles. Algo que no se ha cumplido durante varios encuentros recientes.