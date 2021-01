Muere Pierre Cherpin, piloto de motos del Dakar que sufrió un accidente en la etapa 7 y estaba en coma

La última jornada del Dakar 2021 se ha saldado con una noticia trágica: el francés Pierre Cherpin ha fallecido en el hospital de Sakaka, donde estaba ingresado desde hacía unos días debido al accidente que sufrió en la etapa 7 del raid.

El piloto de motos, empresario de profesión, había sufrido un traumatismo craneoencefálico con un hematoma extradural, además de un neumotórax y varias costillas rotas. Fue operado de urgencia ese mismo día, y le indujeron un coma farmacológico, si bien su evolución no ha sido positiva hasta que, finalmente, ha muerto.

Era su cuarta participación en el raid, después de 2009, 2012 y 2015, de las que acabó las dos primeras pero no la última por rotura del motor de su Husqvarna 450. En todas ellas compitió en la categoría 'Original', la antigua 'malle-moto', sin asistencia. Apasionado de las motos y del mar (no era raro verle en su velero en las costas de la Bretaña francesa), su filosofía era disfrutar de la aventura y acabar el raid, más allá de lograr éxitos.

“Soy un aficionado, no voy a ganar ni a subir al podio, sino a vivir una aventura, a descubrir paisajes que nunca hubiera tenido la oportunidad de ver. En 2015 en Bolivia tuve mucho frío, sufrí mucho. Aunque ya me decidí participar, sé que a menudo me digo a mí mismo: '¿qué estás haciendo aquí?' Pero aquí todo es emocionante: ir en moto, vivir tu pasión y participar en este evento que no se parece a ningún otro", señalaba antes de llegar al Dakar 2021, donde finalmente ha perdido la vida.

Su nombre se une a la larga lista de caídos en el Dakar, que hasta el momento cerraban Paulo Gonçalves y Edwin Straver, fallecidos en el raid en 2020.