Emili Rousaud promete un fichaje estrella si gana las elecciones del Barça: el deseado Erling Haaland

Las elecciones del FC Barcelona no tienen aún candidatos formales, ya que tienen que sacar las firmas mínimas necesarias antes del 24 de enero cuando se celebrarán las votaciones, pero ya se están presentando candidaturas. La última, la de un dirigente que ya sabe lo que es estar en las reuniones de las directivas culés.

Emili Rousaud, exvicepresidente con Josep María Bartomeu que dimitió por el 'Barçagate', ha hecho la puesta de largo en sociedad de parte de los que serán sus hombres de confianza si llega a la presidencia del Barcelona. Entre otros, estará Josep María Minguella, que muchos usuarios conocerán como comentarista de 'Tiempo de Juego' en Cope, pero que pasó a la historia como uno de los intermediarios más importantes de futbolistas.

De hecho, este bagaje ha sido lo que más ha destacado Rousaud de él. "Pudo traer a Maradona, Stoichkov, Romario, Messi y con su hijo a Ansu Fati. Siempre ha estado presente. Muchas de las páginas importantes del club, fue el protagonista", ha explicado el precandidato sobre el que será, si ganan, su vicepresidente deportivo.

Sus contactos le han permitido llegar a un preacuerdo con Mino Raiola, uno de los representantes más mediáticos e importantes del fútbol mundial, para llevarse a la gran joya joven del momento: Erling Haaland. No es la primera vez que Rousaud pone un nombre encima de la mesa, ya que es uno de los hombres que está trabajando para permitir el regreso de Neymar.

Minguella será el hombre fuerte de un Rousaud, y explicó cómo fueron sus primeros contactos. "No conocía a Emili y un día me enteré que un directivo se iba del club en unas circunstancias no explicadas. Empecé a pensar y dije ¿cuántos directivos han dimitido de las directivas del Barça? Ser directivo es algo magnífico. Me llamó la atención que lo dejara. Nos reunimos en Peralada y le expliqué qué era para mí el Barça y qué se debía hacer en este club para que, como dije hace cuatro años, no se convirtiera en un Milan. Él es honesto, tiene las cosas claras y es la línea que yo quiero", señaló el veterano agente.