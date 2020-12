Nani Roma pierde a su copiloto para el Dakar a cinco días de la salida por culpa del coronavirus

Nani Roma ha sufrido un serio contratiempo a unos días de arrancar su 23º Dakar. El piloto catalán no podrá contar con su copiloto de confianza, Dani Oliveras, después de que haya dado positivo por coronavirus en el test PCR antes de la salida del raid en Arabia Saudí.

El problema para Oliveras es que no es la primera vez que da positivo. De hecho, lleva un mes arrastrando la infección y no acaba de generar los anticuerpos necesarios para considerar que la ha superado. No ha tenido síntomas graves en ningún momento, más allá de un pequeño pico de fiebre o molestias menores, pero cada prueba que se ha hecho le ha dado positivo.

El protocolo del Dakar es estricto: un test que no dé negativo es exclusión inmediata, y en el caso de un copiloto puede conllevar también el aislamiento del piloto. En este caso, Nani Roma podrá competir porque el positivo que ha dado Oliveras ha sido durante la burbuja previa a la disputa del rally.

En lugar del expiloto de motos, junto a Roma al volante del BRX Hunter de Prodrive estará el francés Alex Winocq, que ya fue copiloto de su compatriota Guerlain Chicherit en 2015, y cuenta con experiencia probada como navegante. El propio Oliveras se ha mostrado muy decepcionado por el positivo, como ha mostrado en su instagram.

"Afortunadamente estoy perfectamente de salud desde hace 20 días, la infección sólo duró un día con fiebre y dolores. Cuando llegué el 27 de Noviembre de los test de Dubai reduje mis relaciones sociales y familiares al mínimo por miedo. A día de hoy, sigo sin saber de qué forma me ha pillado el Virus... He estado haciendo pruebas PCR, Test Rápidos y Serologias cada día. Tenía la esperanza según me decían los profesionales de que en 3 semanas me recuperaría perfectamente. Me sabe muy mal por Nani Roma y el equipo BRX, que después de todo el trabajo que se ha echo hasta día de hoy, no pueda estar en línea de salida y que no pueda dar mi 200%. La motivación era máxima y confío en que el Hunter será uno de los coches mas rápidos del Dakar 2021", explica en el amplio texto.