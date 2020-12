Las redes recuperan una foto de Heurtel con una camiseta del Madrid en pleno lío con el Barça

La polémica desatada por el FC Barcelona y la situación de Thomas Heurtel sigue causando revuelo y generando reacciones. El equipo azulgrana dejó en Turquía al jugador francés que, según el club, viajó con la expedición pese a no estar convocado para cerrar su fichaje por el Fenerbahçe. Sin embargo, tras desvelarse que Heurtel estaba negociando realmente su fichaje con el Real Madrid, el Barça no le permitió volver con el resto de sus compañeros.

Una decisión que ha provocado un aluvión de críticas sobre el club azulgrana que se ha excusado explicando que no le dejó tirado y que "no estuvo desatendido en ningún caso". Además, el club considera que, al no estar convocado, "no estaba bajo la disciplina del equipo en este partido".

Pese a que las negociaciones con el Real Madrid en un principio eran solo rumores, una fotografía que ha surgido en las últimas horas ha alimentado esta teoría y el enfado azulgrana. Las redes han rescatado una imagen de Heurtel con la camiseta de equipo blanco que no ha sentado nada bien, aunque el francés ya había sonado para el conjunto de Pablo Laso en el pasado.

Heurtel, Madrid es tu casa🤪 pic.twitter.com/egNgX5Xjsw — Christian Vallejo (@VpVallejo) December 23, 2020

Cuando en 2016 tanto Sergio Rodríguez como Sergio Llull apuntaban a la NBA, Heurtel fue uno de los nombres que se barajaron para reforzar la organización blanca, cuando este todavía militaba en el Efes turco, antes de recalar en el Barça.