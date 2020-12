Lewis Hamilton perdió 4 kilos como consecuencia de la Covid

Lewis Hamilton es uno de los deportistas de primer nivel que ha pasado por la Covid-19. El siete veces campeón del mundo estuvo aislado dos semanas tras dar positivo y ahora ha revelado algunas de las secuelas que sufrir el coronavirus le ha dejado.

"He perdido 6 kilos en los últimos dos meses, 4 de los cuales los perdí cuando cogí la Covid-19. He perdido mucho músculo, y empezar desde un punto de peso muy bajo ahora no es divertido, pero estoy determinado a recuperar mi fuerza y estar al 100% de nuevo. Sin dolor no hay triunfo", escribió el británico en un story de Instagram.

Hamilton fue uno de los positivos por Covid de entre las cientos de personas que forman el Gran Circo de la F1, muy blindado en su regreso a la competición tras el parón por la pandemia.