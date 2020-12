Fernando Alonso en Alpine o Carlos Sainz en Ferrari: ¿quién ilusiona más a los aficionados españoles a la F1?

En 2021 habrá de nuevo dos pilotos españoles en la parrilla de Fórmula 1. Carlos Sainz y Fernando Alonso, grandes amigos, se reencontrarán en la pista en unas circunstancias bien distintas a la última vez, con retos diferentes y en una situación personal en la que ambos tienen motivos para ilusionar a los aficionados. Sobre todo ante la eventual situación de verles juntos en el podio.

El madrileño protagonizó una de las mayores campanadas del mercado de fichajes de la Fórmula 1. Su salida de McLaren en dirección a Ferrari no sólo es un premio a una trayectoria ascendente, fundamentada en el trabajo y la búsqueda incansable de mejorar un potencial que, desde hace tiempo, se veía que podía llevarle a un equipo top. Queda por ver si la Scuderia está a la altura de lo que exige el reto, después de un 2020 en el que han cerrado su peor campaña en 40 años.

Por su parte, el asturiano vuelve al paddock con la ilusión de un niño. Tras dos años en los que ha brillado en otras competiciones, con un Mundial de Resistencia conquistado, dos victorias en las 24 horas de Le Mans y otra en las de Daytona y participaciones en el Dakar y -estas con bastante menos éxito- las 500 millas de Indianápolis, regresa a una Renault que evolucionará en Alpine a partir del 1 de enero.

El objetivo de Alonso no es tanto para 2021, ya que la normativa es prácticamente la misma, sino para el gran cambio de 2022, cuando confía en que el statu quo se modifique y aspire a su ansiado y esquivo tercer Mundial de Fórmula 1. De igual manera, Sainz también es consciente de que Ferrari no atraviesa un momento dulce y, mientras Mercedes siga ahí, tendrá pocas opciones.

Ante estos dos escenarios, se abre una pregunta: ¿qué le ilusiona más al espectador español medio? Sobre el papel, Sainz tiene más oportunidades de ganar (por fin) su primer Gran Premio de Fórmula 1. El madrileño ha ido ganando en carisma y seguidores en los últimos años en los que ha volado 'solo' en la Fórmula 1, y la oportunidad de verle de rojo ha generado una gran expectación.

Sin embargo, la sombra de Fernando Alonso es muy alargada. No hay un deportista español, con permiso de Rafa Nadal y poco más, que tire más de su disciplina en términos de audiencia mediática. Sólo hay que ver lo que ha generado su exhibición con el R25, que ha recuperado la nostalgia de quienes vivieron sus años de gloria y esperan volver a revivirlas tras los años negros en McLaren.

También los hay, y no son pocos, que han superado ya la idea de la nacionalidad en el deporte. Más bien miran a otros, como Max Verstappen, Charles Leclerc o el imbatible Lewis Hamilton. Bien sea por 'antialonsismo' (la otra cara de la moneda de la ola mediática que provocó), bien por 'antisainzismo', bien por una idea ulterior de la Fórmula 1 más allá de nombres, muchos prefieren no mojarse en el debate y no enfrentar a las dos figuras españolas a la hora de plantearse cómo seguir la próxima temporada.