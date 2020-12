Las amenazas a Paula Dapena, la futbolista que se negó al minuto de silencio por Maradona: "Te voy a mandar a tres negros a que te violen"

En un fin de semana de homenajes y minutos de silencio por la muerte de Diego Armando Maradona, una futbolista mostró su disconformidad en honrar a una leyenda en el deporte que fue de todo menos ejemplar fuera del campo. Las acusaciones de maltrato y violación que sacudieron la tumultuosa vida ensombrecieron una figura legendaria, algo que para Paula Dapena pesa mucho más que su importancia como jugador.

Por eso, en el partido entre el Deportivo Abanca y el Viajes Interrías FF en el que ella milita, se sentó en el suelo de espaldas mientras sus compañeras guardaban el respetuoso minuto de silencio.

"Me reafirmo totalmente de haberlo hecho y lo repetiría una y mil veces más", aseguró la futbolista de 24 años en 'El Partidazo de Cope'. Fue una decisión personal, aunque sí avisó en el vestuario que ella no iba a participar. "Mis compañeras no se lo esperaban y hasta les hizo gracia, porque no sabían como reaccionar", admite, aunque ninguna le reprochó lo que estaba haciendo.

Paula Dapena, la jugadora que se negó a homenajear a Maradona



"He recibido amenazas por todas las redes sociales"



"Me reafirmo de haberlo hecho y lo repetiría"

Firme en sus ideas, Dapena ya sufre las consecuencias. Además de haber sido llamada por muchos medios de comunicación (estima que sólo el lunes dio entre 20 y 30 entrevistas), también ha recibido muchos mensajes en las redes sociales, algunos de ellos serios y con posibles indicios delictivos.

"Mis compañeras me están apoyando y defendiendo en las redes sociales de las amenazas que están llegando, incluso a ellas. Por instagram, twitter, facebook... me están llegando amenazas de todo tipo", confiesa, y relata algunas de ellas en concreto: "Desde 'voy a encontrar la dirección de tu casa y voy a partirte las piernas' hasta 'te voy a mandar a tres negros a que te violen' o amenazas de muerte".

Dapena explica que la vida de Maradona no merece su minuto de silencio. "Yo creo que la persona es lo que es fuera como dentro del campo. No se puede separar. Por desgracia las cosas que hacen fuera del campo manchan la trayectoria deportiva de los jugadores. En este caso, no podía ser menos. La persona es la misma. Para mí, un deportista tiene que tener unos valores y unos principios antes de valorar sus claras habilidades futbolísticas, que claramente son espectaculares y no se pueden negar", argumenta, y pone como ejemplos episodios de Maradona como las imágenes pegando a su exmujer, en fotos con menores desnudas... "Y queda aparte el tema de la droga, porque en este caso se está haciendo daño a sí mismo", asegura. "No es el primer jugador que cae ni será el último, pero eso no defiende esos otros actos que ha tenido", insiste.