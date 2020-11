La llamada del médico de Maradona a Urgencias: "Hay una persona que se encuentra en paro cardiorrespiratorio"

Leopoldo Luque, médico de confianza de Diego Armando Maradona, fue el encargado de llamar a los servicios de Urgencias cuando al '10' le dio la descompensación que derivó en el infarto que le ha costado la vida.

Esa llamada ha visto la luz gracias al medio 'Opinión Frontal', que ha conseguido el audio de la conversación. El doctor, que ya fue el encargado de dirigir la operación del coágulo cerebral del Pelusa unas semanas atrás, va informando a la teleoperadora de la situación. "¿Podés mandar una ambulancia urgente al barrio de San Andrés?", comienza el galeno, razonablemente calmado para tratarse de la situación que era.

Entre los datos que va facilitando en la llamada, ni cita el nombre concreto de Maradona, ni está presente en el momento del ataque que le da al '10'. "Hay una persona que se encuentra, aparentemente me dicen a mí, con paro cardiorrespiratorio. El médico está atendiéndolo", señala.

EXCLUSIVO

La llamada de Leopoldo Luque al 911 tras la descompensación de Diego Armando Maradona pic.twitter.com/9uzqzi8e5z — Opinión Frontal (@OpinionFrontal) November 27, 2020

Entre esta llamada de Luque y la llegada de la ambulancia que atendió a Maradona hubo un lapso de media hora, un tiempo excesivo según el abogado del Pelusa, Matías Morla, que anunció que interpondrán una demanda por una presunta negligencia médica.

Las circunstancias de la muerte de Maradona no se han aclarado aún, si bien la autopsia determinó que había sido un paro cardíaco no violento. No obstante, la relevancia del personaje y lo abrupto de su pérdida ha hecho sospechar sobre que lo ocurrido no fue del todo accidental.