El jefe de McLaren desmiente la mala fama de Fernando Alonso como hombre de equipo

Fernando Alonso tiene un carácter muy peculiar. La timidez innata le ha hecho ganarse una fama de ser un tanto distante, si bien en las distancias cortas gana mucho. Su sentido del humor, no obstante, queda en un plano muy secundario frente a sus incansables ganas de ser el mejor en todo lo que hace, algo que no siempre ha podido hacer en los equipos donde ha militado.

De sus años en Ferrari se recuerda que salió mal, conforme las críticas al equipo de Maranello se hacían constantes. De McLaren, especialmente en los desastrosos años con Honda, tanto lo mismo o más. Esto hizo que Alonso se ganara una fama de generar mal ambiente ahí donde pisaba.

Zak Brown, CEO de McLaren, ha negado la mayor. "Fernando y yo tenemos una relación extraordinaria pese a haber vivido más momentos malos que buenos juntos", admite el estadounidense. "Puede que tenga una fama que yo nunca he visto cuando he trabajado con él, como que es difícil de gestionar y ese tipo de cosas, pero lo cierto es que he encontrado bastante fácil trabajar con él codo con codo. Quizá sea porque tengo un poco de mentalidad de piloto y trabajo con ellos de una forma diferente, no lo sé", señala Brown en el podcast de Peter Windsor.

Alonso y Brown no sólo tuvieron relación en la Fórmula 1. El dirigente de McLaren fue uno de los que propició que el asturiano intentase ganar las 500 millas de Indianápolis en 2017 y 2019, aunque en este último caso no pudo salir peor la aventura ya que ni siquiera llegó a clasificarse.

Al español tampoco le ha granjeado muchas amistades entre sus compañeros haberles arrasado en pista, especialmente en los últimos tiempos. Felipe Massa, Kimi Räikkönen, Jenson Button o Stoffel Vandoorne claudicaron ante el asturiano con más o menos ventaja, algo que desde los sectores más reacios a admitirlo (especialmente de la prensa británica que no olvida la temporada 2007 en McLaren) provocó que se fomentase esa fama de ser un mal compañero o un piloto que complicase la convivencia.

Un rival duro

Brown es consciente de que Alonso será un competidor muy difícil a partir de 2021. El asturiano, con Alpine, puede poner en problemas a una McLaren que, como este año, pugnará por ser el tercer o cuarto equipo en liza.

"Tengo un tremendo respeto por Fernando, por su ética de trabajo y por su inteligencia, que son insuperables. He disfrutado mucho compitiendo con él, tenemos una relación extraordinaria. Considerando que hemos tenido algunos años horrorosos, nunca hemos tenido grandes problemas. Fernando siempre ha dado todo lo que tiene, en cada vuelta, cada semana, ya fuera luchando por la séptima posición o por la decimoséptima. Es un profesional absoluto", le elogia el estadounidense.