Feliciano López vuelve a la carga contra el Gobierno por la Ley Celaá: "Ya me quedo más tranquilo"

Feliciano López es una de esas figuras deportivas que no se muerde la lengua a la hora de expresarse en redes sociales. Sobre todo en el tema político, donde a raíz de la pandemia publicó varios mensajes en Twitter criticando la labor y las decisiones que tomó el Gobierno, por ejemplo, prohibiendo la práctica del tenis cuando ya se podía salir a correr.

Esta vez ha vuelto a la acción por la última reforma educativa que propuso el ejecutivo de Pedro Sánchez y que fue aprobada la semana pasada, la LOMLOE (Ley Orgánica de modificación de la LOE), conocida comúnmente como la Ley Celaá.

El tenista atacó concretamente un apartado de esta en la que ahora se permite que los estudiantes puedan pasar curso con varias asignaturas suspensas. Hasta ahora, un alumno podía continuar en su educación con un máximo de dos asignaturas suspensas, siempre y cuando estas no fueran matemáticas o español.

"Papá, he cateado 6 asignaturas este curso pero no tengo que repetir,no te parece un poco raro? (se escucha un silencio largo) Hijo no te preocupes que llegaremos a la ansiada excelencia que buscan los promotores del talento. Vale, ya me quedo más tranquilo...", escribió en su perfil, tirando de ironía.

Además del mencionado caso con los tenistas profesionales, Feliciano respondió el tuit del ministro de Consumo, Alberto Garzón, conmemorando la II República en el momento más crítico del confinamiento, cuando según cifras oficiales ya se superaban los 18.000 muertos.

También escribió sobre la polémica entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias, cuando la exportavoz del PP afirmó que el padre del vicepresidente perteneció al FRAP. "¿El FRAP perpetró acciones terroristas allá por los años 1973-75?", preguntó, una vez más en tono irónico.