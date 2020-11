Las extremas medidas del Beijing Gouan en su viaje a Catar: trajes EPI, mascarillas, guantes, pantallas...

La pandemia que ha marcado el 2020 arrancó en China, un país cuyo hermetismo ha sido muy criticado en la gestión de la crisis pero que ahora arroja unos datos esperanzadores para el resto del mundo. Sus extremas decisiones a la hora de combatir el coronavirus han permitido que se pueda hablar de una relativa normalidad.

Eso no implica que se hayan relajado, y la mejor muestra es lo que ha hecho uno de los equipos de fútbol de la capital en su viaje a Catar para disputar la Champions asiática. El Beijing Gouan, uno de los conjuntos más importantes de la ciudad, se enfrenta al FC Seoul coreano en el Estadio Qatar Foundation de Rayán, ya que no se permiten aún partidos en su campo. Para emprender el trayecto han tenido que coger un avión, lógicamente, pero eso no implica que lo hagan sin tener en cuenta lo que está ocurriendo.

Así, como han compartido en la red social Weibo (el equivalente a twitter en China), se ve cómo los miembros de la expedición han llevado al extremo las medidas de seguridad. Además de los preceptivos test PCR antes de viajar, todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico han ido perfectamente aislados con trajes EPI, mascarillas, guantes y algunos con pantallas de protección.

Ha sido el propio club quien les ha proporcionado esta equipación extra, así como otra nueva para el trayecto de vuelta cuando jueguen el encuentro.