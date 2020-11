Sergio Ramos rompe el silencio por sus penaltis tras no comparecer en rueda de prensa

El capitán de la selección española de fútbol, Sergio Ramos, ha concedido una entrevista en los canales de la Federación, después de que se decidiera que el defensa no iba a compadecer en la rueda de prensa previa al encuentro decisivo contra Alemania.

El jugador ha estado en los últimos días en el ojo del huracán tanto por sus dos penaltis fallados contra Suiza, como por su futuro, a poco más de un mes para que pueda negociar con cualquier club, al no haber renovado todavía con el Real Madrid. Sin embargo, en los vídeos publicados por la RFEF, por lo menos, hace referencia a uno de estos temas.

"Por supuesto que tiraría el próximo penalti. Si no tuviese esa confianza, no sería yo. Todo es un estado de ánimo y confianza en ti mismo, si siento que no estoy capacitado, dejaría que lo tirase otro compañero", aseguró el de Camas, que vuelve a su Sevilla natal para el encuentro contra la selección germana, lo que supone "una alegría tremenda".

Precisamente, el partido contra Alemania lo describió como "una final", y es que a la selección solo le vale una victoria para acceder a la 'final four' de la Nations League ya que los de Low ocupan actualmente la primera posición de la clasificación de su grupo.

⭐️ El capitán de la @SeFutbol, @SergioRamos, habla de su récord de internacionalidades, la "final" de mañana ante Alemania y cómo daba sus primeras patadas a un balón contemplando su Sevilla natal.#SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/NVDvhaKOv5 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 16, 2020

"Nos jugamos estar en la 'Final Four' y qué mejor manera que hacerlo dependiendo de nosotros, de saber que tenemos que ganar y hacerlo ante una grandísima selección, favorita para ganarlo siempre todo. Es una oportunidad única de demostrar lo que podemos hacer y hacia dónde queremos ir", añadió.

Su futuro en la selección

El capitán también habló de su posible retirada de la selección. A sus 34 años, la mayoría de los jugadores de su exitosa generación ya se han retirado o bien del fútbol profesional, o, por lo menos de la selección nacional. Sin embargo, para Ramos, la edad es solo un número.

"La cifra (para retirarse de la selección) es mi cabeza. Hasta que el físico me aguante y sobre todo mi cabeza. Mientras siga manteniendo esa alegría y esas ganas e ilusión de querer seguir viniendo, querer seguir vistiendo esta camiseta y representar a mi país. Mientras eso siga intacto, voy a seguir", aseguró