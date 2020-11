Jean Todt confiesa su rutina con Michael Schumacher: "Vemos juntos la televisión"

Jean Todt, presidente de la FIA, se ha convertido en una suerte de portavoz sobre el estado de Michael Schumacher. De cuando en cuando, el que fuera jefe de Ferrari en la época de gloria del 'kaiser' relata a la prensa sus vivencias con el alemán, si bien no da muchas pistas sobre su estado real.

Sus últimas palabras a 'De Telegraaf' dejan claro que Schumacher tiene un nivel relativamente lúcido de consciencia, pero poco más. "Su lucha continúa, junto a su familia y sus médicos. Voy a verlo con regularidad y vemos la televisión juntos", relató Todt.

Ahora la familia Schumacher compagina los cuidados del expiloto con el prometedor futuro del hijo mayor, Mick, que se encuentra a las puertas de debutar en la Fórmula 1. El presidente de la FIA también le vigila de cerca, tanto por su labor institucional como personal, aunque no quiere hablar sobre si Michael es consciente de lo que está logrando su primogénito. "No voy a hablar sobre eso, no quiero entrar en detalles porque es algo privado. Es joven y con talento y un gran nombre, pero los grandes nombres no pilotan el coche", recuerda.

En este sentido, Todt pide paciencia con él y que las expectativas hacia Mick se adecúen a lo que viva en cada etapa de su carrera. "Si debuta en la Fórmula 1, aún no tiene un coche ganador. Necesitará tiempo, es muy pronto para saber si tiene el mismo talento que su padre, Max Verstappen o Lewis Hamilton", señala.