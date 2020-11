Fernando Alonso, vetado de los test de Abu Dhabi por McLaren y Ferrari porque ya no es un piloto joven

Fernando Alonso tendrá las oportunidades justas para ponerse al volante de un monoplaza antes de 2021. Tras el día de filmación con el RS20 en Montmeló, rodará con un RS18 de hace dos temporadas en Bahréin. Y, quizá, sea su última vez antes de que se monte al renombrado Alpine la próxima temporada.

Otra posibilidad, y es en la que tanto Renault como el piloto están más interesados, es el test de jóvenes pilotos en Abu Dhabi. Tras el último Gran Premio de la temporada, los equipos pueden probar a los pilotos de cantera para dar oportunidad a los que aún no han rodado y, de paso, estrenar algunas piezas del coche de la siguiente temporada. Pero si se llama de jóvenes pilotos es, precisamente, por sus limitaciones: no podrán participar los que hayan disputado más de dos Grandes Premios, algo que Alonso supera con creces, ya que hasta el momento ha hecho 312.

Para que el bicampeón español pueda estar al volante del RS20 en Abu Dhabi requiere del permiso de la FIA y del OK unánime del resto de equipos. Es aquí donde se ha topado con la negativa de algunos de ellos, entre los que se encuentran dos escuderías que Alonso ha defendido: Ferrari y McLaren.

Los de Maranello, de momento, sólo se han mostrado reticentes, pero los de Woking han sido los más claros al dar su 'no' público. Andreas Seidl, jefe del equipo donde milita este año Carlos Sainz, fue muy explícito.

"En las reglas dice que tienen que ser pilotos que hayan hecho un máximo de dos Grandes Premios. Y luego le da la oportunidad a la FIA también, a su propia o exclusiva discreción, de hacer excepciones allí", recuerda. "Fernando es un gran piloto de F1, con un gran historial de éxitos, pero no veo cómo encaja en el propósito de dar oportunidades a pilotos jóvenes. Por otro lado, si lo definieran como un piloto joven, sinceramente, creo que sería un gran mensaje para todos nosotros, porque también me considero un joven miembro del equipo de F1, lo que me hace sentirme bien (risas), pero no justifica que participe en esos test", zanjó al respecto.

Irónicamente, McLaren no va a estar, como tampoco Racing Point (futuro Aston Martin), en esas dos jornadas de test en Abu Dhabi.

Alonso ha estado estos dos días en Imola para ver 'in situ' cómo trabaja Renault, si bien no va a ver la carrera en directo y ya ha tomado dirección a Bahréin, donde rodará el miércoles y el jueves.