Roberto Soldado vuelve a criticar al Gobierno por la subida de impuestos a las rentas altas

Roberto Soldado ha vuelto a la batalla contra las autoridades después de una de las medidas que incluirá el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. Concretamente, en la que concierne a la subida de impuestos para las rentas más altas.

El delantero del Granada cargó en Twitter principalmente contra Pablo Iglesias, vicepresidente primero, pero con recado también para el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. "¡Este es un máquina! Y el de al lado.... ¿¿Quién da más?? Que siga la fiesta", escribió indignado en redes sociales.

Este es un máquina! Y el de al lado.... Quien da más?? Que siga la fiesta https://t.co/xBJbbCkaqw — Roberto Soldado (@R9Soldado) October 27, 2020

Soldado es un asiduo de las polémicas en Twitter, donde se ha enzarzado en más de una ocasión con algún usuario por sus críticas al Gobierno. Una postura que le ha valido para llevarse diversas críticas y mensajes tras darse a conocer su positivo en coronavirus.

No iba a ser menos este caso, donde también le han llegado varios tuits por su postura "insolidaria". “Como todos, mucha banderita pero cuando toca contribuir a tu país ya no”. Por ahora el valenciano no ha respondido, pero solo parece cuestión de tiempo que el delantero se vuelva a prodigar por la red social.