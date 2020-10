Antonio Lobato: "Alonso decía que era mejor que Schumacher y que se lo iba a cargar"

Antonio Lobato estrenó sección en Radio MARCA el pasado miércoles donde repasó su carrera y, sobre todo, sus años en la Fórmula 1. El histórico comentarista que, junto a Fernando Alonso, encandiló a millones de españoles a este deporte, aprovechó para hablar también del piloto asturiano y desveló una curiosa anécdota con él.

"En la época gloriosa de Schumacher con Ferrari me decía: 'Yo soy mejor que Michael, a este tío me lo voy a cargar'. Y se lo cargó", contó Lobato. "Esa auotsuficiencia yo la envidio. Me gustaría saber quién en su sano juicio se habría subido a ese McLaren con todo lo que había alrededor", reflexionó el comentarista.

Además, quiso destacar una cualidad de Alonso que los que más cercanos al piloto señalan como una de las claves de la vuelta del asturiano a la Fórmula 1. "Fernando no hace prisioneros. Si tiene que pasar por encima de quien tenga que pasar, lo hará. Tiene una convicción tan grande de que es el mejor...", apuntó.