La odisea de Manolo Lama tras llegar de Ucrania: se queda tirado en la M30 y lo cuenta en directo en la radio

Manolo Lama llegó mucho más tarde de lo previsto a su casa tras el partido entre Ucrania y la selección española de fútbol que narró para la Cadena COPE. El periodista cordobés tuvo una avería en su coche tras llegar a Madrid y se quedó tirado en la M30. Llamó a un taxi para que le recogiera... y este también se averió.

Todo ello lo contó en directo, en 'El Partidazo de COPE', entre risas de Juanma Castaño y los demás contertulios. Lama se lo tomó con su habitual humor, especialmente cuando empezó a congregar a gente en la zona.

🙈 Esta ha sido la odisea de @lamacope al quedarse tirado en la M-30



😂 #PrayForLamapic.twitter.com/wKsytKP66R — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 14, 2020

"Ya te dije, Juanma, que lo que mal empieza, mal acaba. Estoy tirado en el kilómetro 8.1 de la M30, la señorita que me ha recogido en taxi de repente se ha quedado sin batería o sin electricidad y estoy como un gilipollas esperando a que nos vengan a recoger", comenzó, mientras en el estudio de COPE se carcajeaban.

"Mi mujer me está escuchando pero no va a venir a por mi", admitía, aunque estaba relativamente cerca de la salida de su domicilio, la meta. "Como Carlos Sainz en aquel Mundial que perdió", terció el exfutbolista Santi Cañizares y actual comentarista de la cadena, mientras Lama esperaba a que el esposo de la taxista le fuera a recoger.

Para añadirle surrealismo a la situación, Lama no pudo cumplir las medidas de seguridad en estos casos, ya que no cogió el chaleco reflectante. "Encima se han bloqueado las ventanillas y no he podido cogerlo. Esto ni guionizado me sale tan bien", intentaba bromear Lama, que grabó un vídeo del momento y todo.

😂 Este es @lamacope tirado en la M-30 cuando le hemos pedido que se grabe un vídeo



😅 Es lo máximo que hemos podido hacer



😜 #PrayForLamapic.twitter.com/S1Thvc1EGu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 14, 2020

A los pocos minutos de la conversación, empezó a llegar gente ante la 'llamada de auxilio' del periodista. Un taxista incluso bajó de su casa para ir a buscarle, pero Lama declinó su ofrecimiento porque estaba "secuestrado" por la mujer mientras esperaban a su marido.

La cosa se empezó a ir de madre, cuando otros conductores que estaban por la zona empezaron a pitarle según pasaban. Hasta un claxon de feria se empezó a escuchar. "La que estamos liando, niño", decía Lama, que pedía hacer la encuesta del EGM (en la que COPE sale por detrás de la SER y de la que sospechan) en esa zona.

Al final, llegó una grúa a por el coche y Lama llegó a casa, en otro taxi, pero dejó un gran momento radiofónico.