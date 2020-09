Khabib Nurmagomedov rechaza una revancha contra McGregor y ataca de nuevo: "Es basura humana"

La mala relación entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor vuelve a la actualidad, después de que el representante del luchador ruso calificara al irlandés como "basura humana".

Ambos deportistas han protagonizado numerosos incidentes antes incluso de que Khabib venciera a McGregor. Ahora es Ali Abdelaziz quien ha arremetido contra 'The Notorious' para justificar que su cliente rechazara una posible revancha.

Todo viene porque el 'jefe' de la UFC Dana White telefoneó al agente de Khabib para preguntarle por sus planes de futuro, ya que ahora mismo se está preparando para enfrentarse el 24 de octubre a Justin Gaethje por el campeonato de peso ligero en el UFC 254.

El representante explicó que White le propuso una revancha, que sería la guinda a un novedoso proyecto en el que Nurmagomedov y McGregor entrenarían cada uno a un equipo de aspirantes a luchadores de MMA en un reality.

No obstante, Abdelaziz fue tajante en declaraciones a TMZ: "Khabib lo rechazó. Me dijo: 'Ese hombre es basura humana, es basura. Cuando tocas una mierda, hueles a mierda. McGregor no se ha ganado la pelea".

El manager de Khabib también descartó que el irlandés vaya a medirse a Pacquiao con un nuevo ataque: "Es gracioso cómo este mentiroso publicó una foto... ¿Él y Pac-Man peleando en Arabia Saudí? Hablé con un amigo de Arabia Saudí y me dijo que Conor y su equipo tenían tres horas para quitar la publicación y adivina qué hizo como una pequeña perra".

Ali fue más allá y señaló que "todo era falso, cero verdad", en referencia al mensaje que McGregor eliminó de sus redes sociales.