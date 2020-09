Elena Díaz corre el Campeonato de España de 10 km marcha con mascarilla: "Fue por protección y reivindicación"

Elena Díaz ha sido una de las protagonistas de la carrera de 10.000 metros marcha del Campeonato de España. No por su actuación, con una novena plaza que no fue la mejor de sus posiciones, si no por haber corrido con mascarilla, algo prácticamente inédito en el deporte profesional.

Una reivindicación a favor de las medidas de seguridad para concienciar y proteger, según ella misma ha admitido. "Entreno con ella y también prefería competir con protección porque al final no sabes si puedes ser portadora de la enfermedad asintomática y no quería poner en peligro a mis compañeras", explicaba.

"Otra vez se están incrementando los enfermos, está la cosa peor que en verano"

Elena, además de atleta, es pediatra en el Hospital Virgen de la Luz en Cuenca, y ha sido unas de las miles de guerreras que han combatido contra la pandemia frente a frente. La madrileña ha atendido a diversos pacientes con de la enfermedad desde que se expandiese por el país en marzo.

Al haber "conocido" al virus de primera mano, sabe del peligro de este y no dudó en lucir su mascarilla en la carrera para reivindicar la importancia de su uso y demostrar que no es tan complicado llevarla. "Era otro de los objetivos. Yo entreno con ella, no afecta al rendimiento. Hoy no he tenido un buen día, pero la mascarilla no ha sido la causa".

La propia Elena admite que las condiciones de confinamiento y sus guardias no le han permitido prepararse en las condiciones que le hubiese gustado, pero lo ha conseguido "mejor de lo que pensaba".

Asimismo, tras la carrera quiso enviar una advertencia a la población y recordar que el aumento de casos puede volver a colmar los hospitales. "Otra vez se están incrementando los enfermos, está la cosa peor que en verano", recuerda.