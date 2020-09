La genial felicitación de Sainz padre a Sainz hijo tras el podio de Italia: "A ver qué me dice hoy..."

Una de las felicitaciones más especiales a Carlos Sainz por su segundo puesto en Italia llegó de su padre, el legendario Carlos Sainz Cenamor. El bicampeón de rallies y tricampeón del Dakar conversó de manera breve con su hijo por videollamada, en una charla en la que ambos se mostraron razonablemente cortados debido a las circunstancias.

Esta fue la conversación, auspiciada por un patrocinador y que se emitió en Movistar F1:

- Sainz Jr: "A ver qué me dice hoy..."

- Sainz Sr: "Contento, ¿no?"

- Jr: "Ya sabes que en la bandera roja estaba cabreado, pero luego me he podido centrar. Me ha costado un poco antes de la salida, pensando en las ruedas medias, por la resalida del coche de seguridad... Pero luego me he podido poner a mi ritmo y luego... Cuatro décimas, ha sido muy poco. Una vuelta más y le pasaba, pero bueno. Es lo que hay".

- Sr: "Muy bien. Enhorabuena. Sabes que soy crítico, pero has hecho un fin de semana perfecto. A veces ganas y no estás contento, y otras haces tercero, cuarto o quinto y has dado lo máximo, y estás muy contento, sobre todo después del fin de semana de Spa tenías un disgusto tremendo, y cómo te has recuperado. Enhorabuena."

- Jr: "Cuando me vaya a dormir hoy, pensaré si se podía haber ganado hoy si hubiera hecho algo diferente, pero creo que no. Lo he dado todo y lo he dejado todo en Monza. Ahora duele un poquillo, porque piensas la que se hubiera liado, pero era casi imposible, y eso que casi lo consigo. Piensas en la bandera roja, pero contento en el fondo".

- Sr: "Bueno, ha ido bien. Enhorabuena"

- Jr: "Dale un beso a mamá, a las hermanas y a Isa (su novia)".