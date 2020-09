Carlos Sainz, tras rozar la victoria en Italia: "Sólo una vuelta más..."

La espectacular actuación de Carlos Sainz en el GP de Italia de Fórmula 1 se quedó muy cerca de culminar con una victoria. Pese a que el segundo puesto es su mejor resultado histórico, le quedó la sensación de que podía haber ganado. De hecho, por ritmo, él mismo ponía la diferencia que le faltó: "Sólo una vuelta más...", se lamentaba por la radio al entrar por la radio.

Pese a que le sabe a poco, el histórico resultado del madrileño en Italia, donde el año pasado será piloto 'local' como miembro de Ferrari. "La carrera ha sido una locura. Ha estado muy cerca esa primera victoria, porque ha habido un momento durante el coche de seguridad iba líder virtual. Cuando ha salido la bandera roja me he llevado un disgusto, pero aún así me he recuperado con una rueda usada media que no tenía el mejor grip... He llegado a Pierre, a tres o cuatro décimas. Me decís en la salida que iba a acabar segundo y no me lo creo", resumió, ya una vez bajado del segundo podio de su carrera deportiva.

"El ritmo que teníamos era increíble, porque las primeras 20 vueltas he abierto una diferencia de cinco segundos con el resto de la parrilla. En el 'safety car' hemos estado muy espabilados para no meternos, porque luego cuando vi que Hamilton tenía una penalización de 'stop&go' de 10 segundos, sabía que teníamos ritmo, una rueda media que iba muy bien... imaginad el disgusto cuando he visto la bandera roja. Hemos salido bien, con ritmo y lo hemos hecho bien", se conformó.

Fue una carrera en la que, tras los mil y un fallos y problemas que ha habido en el pasado, tenía motivos para sentirse satisfecho. "Sé que yo no me he dejado nada, porque toda la carrera me ha salido perfecta. La salida, el primer stint, los reinicios tras el safety car... y aún así he acabado a cuatro décimas del ganador. Es una sensación agridulce, y Pierre se la merece, pero también ha tenido un poco de suerte", admitía. "Esto cura un poco (esos problemas), aunque los 30 puntos no los voy a recuperar. Me da mucha tranquilidad, mejor que el año pasado, los resultados llegan si se trabaja y no pasa nada", finalizó.