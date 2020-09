Carlos Sainz ya tira de Ferrari hacia arriba: "Confío al 100% en el proyecto"

La gran pregunta que ronda en el paddock de Fórmula 1 en cuanto a Carlos Sainz se refiere no es tanto sobre este sino sobre el próximo año. El madrileño aterrizará en una Ferrari que atraviesa un momento crítico, peleando por entrar entre los 10 primeros, con dudas en todos los frentes y críticas internas y externas cada vez más fuertes. ¿Se arrepiente?

Preguntado al respecto, el futuro compañero de Charles Leclerc en la escudería les ha enviado un mensaje optimista y de apoyo. Pese a que ve que actualmente en McLaren tiene más opciones de estar arriba, asegura no arrepentirse de haber tomado la decisión de irse a Maranello.

"Ahora mismo me preocupan más los 30 puntos que he perdido este año", decía en la rueda de prensa previa al GP de Italia. "Sobre la situación de Ferrari, estoy 100% convencido de mi decisión y de que es la oportunidad adecuada. Una decisión que no puedo dejar escapar. Nunca es mal momento para ir a Ferrari. Si le preguntas esto a cualquier persona del paddock te dirá lo mismo. Me apetece muchísimo y me sigue apeteciendo el proyecto. Tampoco esperaba ganar el año que viene con Mercedes dominando la Fórmula 1. Confío al 100% en el proyecto, en Mattia (Binotto), en todo el equipo Ferrari y en que 2022 sea un buen año para ver al equipo en una buena posición", dijo al respecto.

Los nervios de Sainz

Parte de esas críticas han llegado del mismísimo Ross Brawn, exresponsable técnico de la Scuderia en los años de gloria de Ferrari, exjefe de Mercedes y actual director deportivo de la Fórmula 1.

En su columna tras el GP de Bélgica, el británico dio su opinión sobre el camino que va a emprender Sainz. "Lo que parecía un viaje soñado a Ferrari el año que viene no pinta muy bien ahora e, inevitablemente, debe estar nervioso por sus perspectivas para la próxima temporada", dijo.