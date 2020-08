Lewis Hamilton no hará boicot para protestar contra el racismo: "Estamos en Bélgica, no en Estados Unidos"

Lewis Hamilton, bandera y motor de la lucha contra el racismo en la Fórmula 1, ha descartado imitar a los jugadores de la NBA y negarse a correr este fin de semana en el GP de Bélgica para protestar contra la violencia contra los negros en Estados Unidos.

El argumento que ha dado Hamilton es geográfico. "Es increíble lo que muchos en EE UU están haciendo en sus deportes, hasta los anfitriones o los comentaristas, por ejemplo. Mucha gente está apoyando a los jugadores y realmente empujando para que cambien las cosas. Es una pena que eso sea lo que se necesita allí para que reaccionen", elogió.

"Pero eso pasa en Estados Unidos. No sé si que yo haga algo aquí tendría algún efecto en particular. Estamos en Bélgica, no en Estados Unidos. No he hablado con nadie al respecto, pero estoy muy orgulloso de los que lo están haciendo. Estoy con ellos, y trato de hacer lo que puedo aquí", zanjó al respecto en la rueda de prensa oficial previa a la carrera en Spa-Francorchamps.

Hamilton ha conseguido que antes de cada carrera se haga una ceremonia en la que algunos pilotos se arrodillan y otros no, pero todos llevan un mensaje contra el racismo. Excepto él, que lleva uno con el mensaje 'Black Lives Matter'. Es por ello que se le ha planteado si él o la propia F1 se ha planteado hacer alguna acción tras el tiroteo contra Jacob Blake, el último incidente racista que se ha mediatizado desde Estados Unidos.

"No sé cómo podríamos cancelar la carrera, seguiría adelante. Hablaré con la Fórmula 1 para ver qué más podemos hacer, para seguir creando conciencia, seguir ayudando. Naturalmente, creo que, como deporte, todos debemos estar alineados. Todos debemos apoyarnos unos a otros, aunque sea un deporte diferente", zanjó al respecto.