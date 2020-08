Carlos Sainz responde a las críticas de Hamilton: "Soy libre de no arrodillarme, todos estamos contra el racismo"

Carlos Sainz ha recibido numerosas críticas extradeportivas por su elección de no arrodillarse en señal de protesta contra el racismo. Uno de los que le ha colocado en el ojo del huracán al señalarle, sin nombrarle, fue Lewis Hamilton, que se refirió explícitamente a equipos "españoles y rusos" que sí hacían este gesto en señal de protesta.

Pese a que Sainz no es el único (Magnussen, Leclerc, Kvyat, Raikkonen, Giovinazzi y Verstappen tampoco lo hacen), el madrileño ha sido el más criticado. En la previa de la segunda carrera consecutiva en Silverstone, que se ha bautizado como GP 70 Aniversario (que conmemora la onomástica de la Fórmula 1), Sainz ha sido muy claro: se arrodillará o no, pero será siempre su elección.

"Soy libre de no arrodillarme. Le pido a la gente que deje este tema. Todos los pilotos estamos en contra del racismo. Por el mero hecho de no hincar una rodilla no se te puede considerar racista... Es un monotema. Es un mero gesto que no cambia nada", dijo, contundente, el piloto de McLaren.

Sainz y el resto de pilotos participaron en el acto institucionalizado por las presiones de Hamilton, que es el único que no lleva la camiseta 'End Racism', el mensaje aprobado por todos, sino el de 'Black Lives Matter'. El campeón del mundo mantiene su protesta por libre, y no está dispuesto a renunciar a ello, sino todo lo contrario.

En un momento en el que se debate si es el mejor piloto de la historia (la prensa británica está abriendo este dilema, agarrándose a las estadísticas), él quiere usar su altavoz para llamar la atención sobre el problema racial que hay en todo el mundo, y especialmente en Estados Unidos, aunque sin citar los problemas en Zambia, Zimbabwe o Congo, donde sufren la misma o mayor violencia por parte de las autoridades.