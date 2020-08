Denuncian una trama de vídeos sexuales robados a cheerleaders para el consumo de directivos de los ex RedSkins

El Washington Post ha desvelado una trama de robo de vídeos sexuales a cheerleaders, animadoras, del Washington Football Team, los ex RedSkins, que supuestamente eran para consumo de los directivos de la franquicia.

Tras las acusaciones de varias trabajadoras que aseguraban haber sido víctimas de acoso sexual, otro escándalo salpica al equipo de la capital estadounidense, aunque el dueño del club lo niega.

"No tengo ningún conocimiento de los videos de hace 10 años a los que se hace referencia en el reportaje. No pedí que se hiciesen esos vídeos y no los vi nunca", asegura Daniel Snyder, en declaraciones que recoge TMZ.

Según el Post, los vídeos habían sido grabados sin permiso cuando las mujeres estaban desnudas y la excheerleader del equipo Tiffany Bacon Scourby cuenta que en los viajes, algunos directivos las invitaban a la habitación del hotel "para conocerse mejor".

"Admito que he tenido demasiadas responsabilidades como propietario y he permitido que otros tuvieran el control diario de la franquicia en detrimento de nuestra organización. En el futuro, estaré más involucrado y ya hemos realizado cambios importantes en el personal", añadió Snyder, en referencia a la contratación del primer presidente negro de la historia de la NFL, después de haber modificado el nombre del equipo por el tinte racista que tenía 'RedSkins'.