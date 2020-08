Las opciones de Fernando Alonso de ganar las 500 millas de Indianápolis: muy difícil, pero no imposible

El domingo 23 de agosto se celebra la 104ª edición de las 500 millas de Indianápolis, y entre sus participantes estará Fernando Alonso. El asturiano ha vuelto a ser protagonista en la disputa de la carrera sobre el mítico óvalo, en su tercer intento para lograr la Triple Corona.

La gran pregunta que hay es tan fácil de hacer como difícil de responder: ¿puede ganar Fernando Alonso esta vez?La respuesta es sí... pero no será nada fácil. De hecho, lo más probable es que no lo haga y no sólo por el hecho de que salga el 26º, una posición de partida muy mala de entrada.

103 carreras, 21 victorias desde la pole

Aunque las 500 millas es una carrera muy larga, la dificultad para adelantar en el óvalo hace que quien salga adelante tenga muchas más opciones de llevarse la carrera. De hecho, de 103 carreras disputadas, 21 victorias han llegado desde la pole.

Alonso sale más atrás de la posición 20º, y los precedentes no son nada halagüeños. Desde la primera carrera en 1911 a este 2020, sólo siete pilotos han vencido saliendo 20º o peor, de los que sólo tres lo han hecho más atrás del 26º. Uno de los que ganó saliendo desde la veintena hacia atrás fue Johnny Rutherford, a quien Alonso homenajeó en el fiasco de 2019, que venció en 1974 saliendo el 25º.

Honda mejor que Chevrolet y Andretti mejor que todos

Los coches de Indianápolis son, a grandes rasgos, muy parecidos entre sí. Todos llevan chasis Dallara DW12, pero no así los motores: 17 van con Honda y 16 con Chevrolet.

En esta edición, los motores japoneses cuentan con una superioridad letal. Tanto en los entrenamientos como en la clasificación se han visto muy superiores, hasta el punto de que de los 12 primeros clasificados en la parrilla, sólo uno lleva motor Chevrolet, el novato Rinus VeeKay, que parte 5º.

Pese a la supuesta igualdad, cada equipo marca las diferencias en la preparación técnica y mecánica de los coches. Aquí hay una estructura que va muy por delante: Andretti Autosport. No sólo han logrado la pole con el nieto de Mario e hijo de Michael, Marco Andretti, sino que además han colocado a sus cinco coches entre los diez primeros. Irónicamente, Alonso estuvo muy cerca de cerrar un acuerdo con ellos... pero Honda le vetó.

Un accidente muy inoportuno

No se puede decir que Alonso esté en esta situación por culpa del coche. Siendo verdad que Andretti está por delante, el Arrow McLaren SP no es, ni mucho menos, un mal monoplaza. Con todas las limitaciones de una estructura aún acabando de encajar las piezas (firmaron para esta temporada completa con dos seminovatos como Patricio 'Pato' O'Ward y Oliver Askew), no se puede obviar que el accidente que sufrió Alonso en la segunda jornada de entrenamientos ha cambiado radicalmente el comportamiento del coche.

Él asegura que durante los primeros días estuvieron en configuración de carrera, donde sí se coló entre los 10 primeros, y los demás estuvo ensayando con el coche preparado para la clasificación, pero lo cierto es que en los entrenamientos libres del domingo tuvo un incidente muy elocuente sobre cómo se comporta ese monoplaza: un trompo en pleno pitlane. Algo que, a estas alturas, no es muy comprensible.

No todo son puntos negativos. En el 'Carb Day', el último día de entrenamientos (este viernes) podrá probar las últimas configuraciones y hacer los últimos ensayos, algo que será vital para poder llevar el coche a meta el domingo.

Además, tanto con rebufos como sin ellos (un elemento clave en esta carrera), Alonso no ha sufrido problemas de gestión de tráfico (el accidente fue culpa suya plena, por pisar el cemento de la curva 4, no por intentar adelantar), por lo que se prevé que pueda ganar posiciones en pista si la mecánica le acompaña.

Por si acaso, él ha dedicado estos días sin acción en pista a recorrerla a pie para encontrar las referencias y determinar hasta el milímetro donde puede tener esa ventaja o qué puntos debe esquivar para completar, por primera vez de las tres que lo ha intentado, las 500 millas de Indianápolis.