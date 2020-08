Messi interrumpe sus vacaciones para reunirse con Koeman y hablar de su futuro en el Barça... o fuera de él

Ronald Koeman ya advirtió en su presentación que una de las claves del proyecto será contar con Leo Messi para la reconstrucción del Barcelona. El capitán culé está seriamente disgustado con la situación, hasta el punto de que incluso se ha planteado su salida inmediata si no había cambios de raíz.

Según avanzó 'TYC Sports' y amplió 'El Partidazo de COPE', la reunión entre el futbolista y el entrenador se ha producido este mismo jueves. Koeman dejó la Ciudad Deportiva a media mañana para hablar con Messi, que se encontraba en La Cerdanya pasando unos días de descanso antes de reincorporarse a los entrenamientos de nuevo.

💥 @HelenaCondis ha confirmado lo que avanzó @TyCSports



🔜 Leo Messi ha interrumpido sus vacaciones en La Cerdanya para reunirse hoy con @RonaldKoeman en Barcelona



🏃‍♂️ Koeman ha abandonado la Ciudad Deportiva a las 12:30h pic.twitter.com/1GRW7aQyoJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 20, 2020

La figura del astro argentino es trascendental a más no poder. A día de hoy, que el Barça gane o pierda depende fundamentalmente de que él esté al 100% o, al menos, a un nivel suficiente como para marcar las diferencias. Eso no ocurre con otros, que ya están señalados por la directiva (caso de Gerard Piqué) y que han dejado de tener el estatus de intransferible.

Messi acaba su contrato en 2021 y el objetivo tanto deportivo como institucional es que renueve. El argentino, no obstante, es consciente de que está ante una situación que ve insostenible y no descarta, ni mucho menos, dejar el club de su vida y convertirse así en el objeto de deseo de los grandes de Europa, empezando por el Manchester City de Guardiola, pero también la Juventus junto a Cristiano Ronaldo, entre otros.

En caso de que Messi no siga en el Barça este mismo año, la operación no sólo revolucionaría el mercado de fichajes, sino que supondría uno de los movimientos más costosos de la historia del fútbol. Pocas economías lo soportarían, máxime si el jugador no se rebaja sus pretensiones para jugar por primera vez en un equipo que no fuera el culé.