Koeman, en su presentación: "No son momentos buenos, hay que hacer cambios y no volver a dar esa imagen"

Ronald Koeman ha sido presentado este miércoles como nuevo entrenador del FC Barcelona. El holandés, que es leyenda como jugador en el club, firma hasta 2022 y tiene ante sí el importante reto de reestructurar la plantilla.

"Es un sueño tenerle de vuelta en casa", dijo Bartomeu en sus palabras iniciales de introducción al nuevo técnico, recordando la mágica noche de Wembley en la que el Barça conquistó su primera Copa de Europa con Koeman en el campo.

"Te agradezco que aceptes el reto porque no son momentos fáciles, ya lo sabemos todos", añadió el presidente azulgrana.

"Hoy es un día para estar muy feliz y orgulloso. Todo el mundo sabe lo que el Barça es para mí, es mi casa, y voy a tener la posibilidad de entrenar a este equipo tan grande. No es fácil y no son momentos buenos y además este club siempre exige lo máximo", aseguró Koeman en sus primeras palabras como entrenador azulgrana.

"No son momentos buenos, hay que hacer cambios y no volver a dar esa imagen. Nadie quiere dar esa imagen en el club. Trabajaremos mucho, aún hay aquí jugadores con mucha calidad", añadió.

"Tener el balón y ganar el partido"

Koeman hizo toda una declaración de intenciones: "Soy holandés y como holandés quiero tener el balón, pero al final lo importante es ganar el partido", explicó.

"Si hay que tomar decisiones, vamos a tomar decisiones. Buscando siempre lo mejor para el club. A partir de hoy, vamos a trabajar", añadió el técnico.

"No quiero hablar de nombres en concreto por respeto a los jugadores", explicó, cuestionado por los jugadores que deben abandonar el club.

"No sé si tengo que convencer a Messi"

"No sé si tengo que convencer a Messi de que se quede... estoy contentísimo si quiere quedarse. Es jugador del Barcelona y tiene contrato. Es el mejor del mundo y al mejor lo quieres en tu equipo", comentó sobre el capitán azulgrana.

"Si digo aquí lo que le voy a decir a Messi, no hará falta que me reúna con él", añadió, rehusando a adelantar lo que tiene pensado decirle al '10' azulgrana.

"Un jugador con 32 o 33 años no está acabado"

"Yo no tengo que cambiar la columna vertebral del club, un jugador con 32 o 33 años no tiene por qué estar acabado. Se trata de hambre. Hay jugadores con 20 que no tienen hambre, pero yo sólo quiero trabajar con gente que quiera seguir aquí, que quieran dar el máximo para el Barça", dijo contundente.