Luis Enrique: "Algún positivo en coronavirus habrá, estoy seguro"

Luis Enrique dio su primera rueda de prensa en más de un año, después de una lista cargada de novedades, hasta seis, y algunas ausencias notables, como la del máximo goleador español Gerard Moreno o ningún jugador del Atlético.

El técnico asturiano se mantuvo firme en sus ideas, y se mostró ilusionado con los que llegan nuevos. Por su pasado como técnico del Barça también analizó por encima la situación que atraviesan y la llegada de Koeman al banquillo culé.

Los 24 de la Euro

"Si la Eurocopa empezara mañana, estos serían los 24 jugadores seleccionados. Tengo muchas ganas de reunirme con los jugadores, staff y ayudantes. Ya fue un momento muy especial cuando me llamó la Federación, y ahora es una oportunidad para recuperar un proyecto que dejé abierto".

Crisis del Barça

"Es algo que le pasa a todos los grandes. En el Barça es una década que ha ganado muchos títulos, y les pasa a todos. El Barça se recuperará y volverá a ganar títulos. ¿Cuándo? No lo puedo decir".

Ausencia de Gerard Moreno, máximo goleador español

"No hablaré de ausencias ni nombres en concreto, pero sí voy a mandarles un mensaje: no me entran todos, por mi hubiera llamado a 30. Habría llevado a varios del PSG, al propio Gerard, Ceballos... Los 24 que traigo son los mejores para estos partidos, eso creo firmemente. No miro las estadísticas, edad, equipo al que pertenece... Sí hablamos de un seguimiento intensivo a los 58 jugadores de esa gran lista y sabemos qué queremos. Tenemos gol suficiente, todos los que están arriba pueden cambiar posición y todos van a llegar a gol, estoy convencido de ello.

He dicho que esta sería la lista de la Eurocopa, pero es una lista reversible y dependerá del rendimiento de los jugadores: si hay alguno que lo revienta en la lista, entrará. De los ausentes, hay algunos como Marcos Llorente que están en la prelista. Hay un número de jugadores, unos 10, que podrían estar en la lista. Gerard Moreno, por ejemplo: ha hecho una gran temporada el Villarreal, pero los que están creo que aportarán más. Me gusta mucho Gerard Moreno".

Menos entrenamientos de jugadores del Real Madrid

"No he recibido ninguna llamada de ningún jugador que no quiera estar, les llamaremos para avisarles de que tienen que entrenar antes del 31, pero es raro a este nivel que no tenga entrenador personal o cojan peso. Aún así, Rafel Pol se pondrá en contacto con todos los jugadores para trasladarles la pauta de entrenamiento y lo necesario a su buen rendimiento. Les pasa a todos los jugadores, también alemanes, ucranianos... Las fechas FIFA son para respetarlas. La ilusión por venir a la selección hacen poco estos contratiempos. Yo me fui a entrenar con mi equipo nada más acabar un Mundial, y tan contento. Yo creo que todos están ilusionados por venir, pero si hay alguno que no quiera, que me lo diga".

Ansu Fati

"Con Ansu es muy fácil, le conozco perfectamente por jugar donde juega. Ha jugado poco, pero cuando ha jugado tiene unos números excelentes. Creo que sólo Messi tiene un ratio mejor de goles/minutos. Tiene presente y lo quiero ver. Es diferente verle en un equipo que tenerle entrenando. Va a ser un jugador muy importante".

Llegada de Koeman al Barcelona

"Koeman se marchó cuando empezó la pretemporada. Le conozco como rival. Tiene una idea claramente holandesa: parecida al Barça, con el balón, con gusto por los jóvenes... Pero sabemos lo que es entrenar a un equipo grande".

Positivos de coronavirus en la selección

"Puede ser. Estamos preparados, y de hecho casi todos los clubes cuando han empezado han tenido alguno. Esos 10 que he dicho, pero podrían ser más, están preparados por si acaso. Yo creo que nos pasará a nosotros y les pasará a todas las selecciones, algún caso positivo habrá".

Importancia de los veteranos

"Me gustaría hablar de transición, pero yo no me las creo. Aquí hay rendimiento máximo, y hay jóvenes que pueden darlo desde el primer partido. Aquí venimos a rendir, no a curtirse. Hay que jugar bien contra Alemania e intentar ganar a Alemania. Los veteranos espero que no hagan nada que no les he visto hacer. Hay gente que puede liderar de palabra, pero los que tienen más partidos en la selección lo hacen por el ejemplo: cómo se comportan, cómo compiten, cómo se entrenan... Todos lo van a hacer porque lo llevan en el ADN"

Situación del Barça y efecto en la selección

"Los jugadores de los equipos grandes están acostumbrados a estar arriba, luego abajo... Están acostumbrados. Para jugar en un equipo grande hay que tener las espaldas anchas y fuertes. Espero y deseo que no afecte a la selección y si hay que estar más cariñoso con alguno que haya pasado por una situación, lo haremos".

Futuro de Messi

"Sólo puede contestar una persona a esa pregunta y ese es Messi"

Nadie del Atleti

"No miro a qué club pertenecen, la edad o si son altos, guapos o feos. No es el objetivo de la lista. Están los 24 que considero mejores"

Asensio

"Ha dado un paso al frente ya desde que estaba en el Espanyol. No lo tiene que dar, porque ya lo ha dado. Deben dar un paso al frente los 24, el que tiene 17 años, el de 19 y el de 32. Así se forman los equipos. Hay un objetivo grupal como selección y lo tenemos todos. No es que se van a cargar más las tintas sobre unos y sobre otros. Quiero ver cosas que les he visto en sus clubes y que mejoren y repitan aquí en la selección.

De Asensio me he visto hasta su reportaje en el confinamiento. Se puede ver ahí más maduro, más consciente y con comportamientos más positivos en el campo. A veces la vida te da lecciones y te enseña, aunque sean cosas negativas".

Busquets

"Lo conozco perfectamente. No he tenido ninguna duda de que tiene que estar en la lista. Es evidente que cuando un club como el Barça sufre, sufren todos sus jugadores. El Valencia, el Atlético, el Madrid... cuando subre un club, sufren todos. Hay mensajes que transmiten algunos jugadores en esta situación, que se ven en el lenguaje no verbal. En el caso de Busquets está claro. Siempre da su nivel, y estoy encantado."

Eric García

"Le conocemos muy bien, sólo tiene 19 años y en las inferiores ya ha liderado, tanto en el campo como fuera. Juega en un equipo con un estilo similar al de la selección, o como me gustaría que fuera. Muy inteligente, con buena salida de balón, muy bien a nivel táctico... Lo convocamos por su nivel, no porque haya bajas o porque tiene que suplir a alguien. Tiene nivel para ser titular el próximo partido. Espero que pueda ser el central de la selección durante mucho tiempo".

Jugadores más de banda en la lista

"Hemos visto cómo llegan nuestros goles, y casi todos llegan por el centro. Hemos llamado a muchos que podrían jugar por banda, pero también podrían hacer doble función: Rodrigo, Ansu Fati, etc. Quiero que los tres puntas tengan movilidad, que genere en el rival desequilibrios. Estoy convencido de que la selección seguirá teniendo goles, pero no sólo de los puntas, sino los interiores como Dani Olmo, Fabián, etc. Tienen que llegar a gol".

Peor momento para entrenar al Barça

"Nunca es el peor momento para entrenar un gran club. Vi a Koeman y le vi muy contento, entrenar al Barça es genial y sólo ves sol y sol. Tendrá que gestionar el vestuario, pero lo conoce bien".

Traoré

"Tuve la oportunidad de entrenarle en la 2014/15 y tenía un potencial para pulir, y en las últimas temporadas en la Premier ha mejorado mucho. Antes sólo hacía cosas con el balón, ahora hace más cosas con capacidad ofensiva y defensiva, pero sobre todo tiene desborde. Quizá es el mejor que desborde de Europa. Es un diamante con un potencial bestial y tiene hambre y ganas para hacerlo."

Final de Europa League y jugadores del Sevilla

"Las dos finales son dos de los mejores partidos que se puedan ver. Tendrán oportunidades ambos, ojalá que el Sevilla pueda sumar un título nuevo. Hemos valorado todos los equipos, en función de si acaban tarde o pronto. Espero que lleguen bien, y que descansen bien esos siete días. Reguilón tendrá muchas ganas de debutar, y Jesús Navas, conociendo el motor que tiene, con 15 minutos que descansar tiene para tres temporadas más".

Óscar Rodríguez

"Le conocíamos de la sub21, pero en el Leganés ha estado muy bien y es un jugador muy rentable en todas las facetas. Con balón y sin él, que decide bien, con buen disparo y se asocia muy bien. Quiero verle en nuestro contexto, con jugadores que potencian ese tipo de juego. Podría jugar en banda o de interior. Tiene estrategia. Y me ha sorprendido su capacidad sin balón, su derroche físico y su posicionamiento. Es uno de los que más ganas tengo de ve"r.

Lista de marzo

"Tendría que coger el ordenador y mirar, porque cada 15 días voy mirando la lista y valorando informes. Habría algún cambio. Después del confinamiento ha habido jugadores que han mejorado y otros empeorado".