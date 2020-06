'Marco, el desafío': el documental que el Real Madrid ha hecho con Asensio durante sus once meses lesionado

El 25 de julio de 2019, al otro lado del charco, el mundo se paró para Marco Asensio. Estaba pugnando por un balón con Sead Kolasinac durante un Real Madrid - Arsenal de pretemporada y se iba al suelo entre dolores. Las peores previsiones se confirmaron: rotura del menisco externo y del ligamento cruzado anterior.

Empezaban así once meses de dolor, operaciones y una larga rehabilitación que culminaron este jueves ante el Valencia con un gol en el primer balón que tocaba. La sonrisa del futbolista balear lo decía todo.

El proceso por el que ha pasado Marco Asensio hasta ese momento ha quedado inmortalizado en un documental que Real Madrid TV estrena sólo 24 horas después del partido de su regreso en el Di Stéfano.

Los medios oficiales del club han acompañado al mallorquín durante esos once meses para crear 'Marco, el desafío', una película en la que cuentan con los testimonios no sólo del protagonista de la historia, sino también con los de los médicos que le han tratado o el de su pareja.

"Fue un estado de shock, de miedo, de no saber qué pasaba... Qué me está pasando, que alguien me ayude", recuerda de aquel momento un Asensio que no oculta sus lágrimas. Los consejos de sus compañeros, incluido un detalle de Sergio Llull que le ofrece la ayuda de los jugadores de baloncesto, de un Eden Hazard que le recuerda que el fútbol es con balón y no sólo carrera, es lo que se ve en el avance del documental, que se estrena este mismo viernes.