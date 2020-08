Puerta reconoce que mintió sobre su positivo por dopaje en la final de Roland Garros contra Nadal

El tenista argentino Mariano Puerta, recordado por dar positivo por dopaje tras la final de Roland Garros 2005, que supuso el primer título del español en la arcilla de París. ha reconocido que mintió a las autoridades a la hora de explicar lo sucedido.

Puerta admitió que ocultó la verdad para lograr una reducción de su sanción, que se había fijado en 8 años de suspensión y fue finalmente reducida a 24 meses.

El sudamericano, que ya había sido suspendido en 2003 al detectar clenbuterol en su organismo, volvió a dar positivo por etilefrina, un producto prohibido, y 15 años después explica cómo mintió a las autoridades deportivas.

”La explicación que usamos como estrategia fue una mentira. Pero no obtuve ninguna ventaja deportiva. Ya no quiero ser visto como un tramposo”, afirmó a La Nación.

Tras la final de Roland Garros de 2005 Puerta se justificó alegando que antes del partido había bebido del vaso de su pareja, que estaba tomando un medicamento para mitigar los dolores de la regla menstrual y que contiene la sustancia prohibida".

No obstante, la realidad es que el zurdo argentino había tomado un suplemento alimenticio con “cafeína y ginseng” que adquirió "no legalmente" desde un amigo de su entrenador físico y contenían rastros del producto antidopaje.

”No había nada que pudiéramos hacer porque las píldoras habían sido compradas, cómo debería decirlo... no legalmente. No había factura. Mis abogados pensaron que no era una buena idea ante el TAS”, defendió.

El TAS consideró que no hubo voluntariedad del jugador en la ingesta de la etilefrina, por lo que redujo su sanción. En cualquier caso, Puerta volvió a las pistas en 2007 y nunca llegó a alcanzar su mejor nivel.