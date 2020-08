Andy Murray sí se apunta al US Open: "Estoy dispuesto a arriesgarme"

La disputa del US Open sigue generando debate entre los tenistas del circuito. Nick Kyrgios ya ha anunciado que no participará en el Grand Slam neoyorkino por la delicada situación que atraviesa el mundo en general y Estados Unidos en particular, pero también hay jugadores dispuestos a correr el riesgo de competir, como es el caso del escocés Andy Murray,

En la edición de 2020 habrá notables ausencias, como la de Kyrgios o la número 1 del mundo, Asleigh Barty, aunque Murray dejó claro que está "dispuesto a arriesgar" por participar, ya que las lesiones le han hecho perderse numerosos torneos y no sabe cuántas veces más podrá competir en el 'grande' norteamericano.

Murray es consciente de que probablemente algún tenista se salte las normas de protocolo y espera una sanción "severa" para ellos, pero también admitió que "la situación en la que me he encontrado en los últimos años no me ha dado la oportunidad de jugar en muchos Slams".

El británico, que ganó el primero de sus tres Grand Slam en el US Open de 2012, mantiene su plan de jugar porque "no sé cuántas oportunidades me quedarán para jugar en Slams, así que aunque me siento relativamente decente, quiero tratar de jugar en ellos".

Murray no esconde que "obviamente hay un riesgo, pero quiero intentar jugar y volver a disfrutar de los grandes eventos. Me he perdido muchos", afirmó.