Suspenden al presidente del Steaua de Bucarest por su machismo con el fútbol femenino: "La mujer es esclava del hombre"

La Federación Rumana de Fútbol ha sancionado a George Becali, dueño y presidente del Steaua de Bucarest, por sus afirmaciones machistas cuando se refirió a la obligación de la FIFA y la UEFA de que todos sus miembros tengan que contar con una sección de fútbol femenino.

En enero de 2020, 'Gigi' Becali, que también es el líder del Partido de la Nueva Generación - Cristiano Demócrata, se negó en rotundo con insultos a las mujeres y al feminismo.

"¡El mundo realmente ha perdido la cabeza! Las mujeres usan pantalones y faldas de hombres. ¡Esta es la moda de Londres! El hombre está hecho a imagen de Dios, y la mujer es la esclava del hombre. ¿Quieres que se burlen del hombre? ¡Esa es la intención del diablo! ¡Que la mujer tenga fuerza, y que el hombre sea retorcido! ¡Quieren arruinar las familias! Por eso no hay más familias, porque pierden la cabeza", soltó, en unas declaraciones a varios medios de comunicación rumanos.

"Si Bodescu (subsecretario de la Federación Rumana) y Burleanu (presidente) dicen que hay que formar un equipo de fútbol femenino, no discuto con ellos, pero ¿qué pasa si la pelota golpea en sus senos? ¿qué hacen? ¿Y el sujetador?", se cuestionó, antes de seguir profiriendo comentarios similares.

"Prefiero que me disparen, pero no voy a ir al fútbol femenino. ¡Mejor que me corten la cabeza! No cambio de opinión. No cambio a Cristo aunque muera. ¡Preferiría morir! El fútbol no es un deporte femenino. ¿Cómo juegan en los días en que tienen problemas?", señala, refiriéndose a la menstruación.

Este tipo de declaraciones, y otras similares, le han costado una sanción de cuatro meses de inhabilitación y una multa de 16.300 euros por inclumplir el artículo 54.1 del reglamento de su propia federación.