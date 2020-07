Red Bull cierra la posibilidad de la vuelta de Vettel y le condena a un año sabático o a la retirada definitiva

El futuro de Sebastian Vettel pinta a ser su casa a partir de 2021. El alemán, que no renovó con Ferrari y su puesto será ocupado por Carlos Sainz, se encuentra en tierra de nadie, después de que la puerta de Renault se la cerrase el regreso de Fernando Alonso.

Una de las opciones alternativas que habían surgido era una vuelta al equipo donde ganó sus cuatro títulos, Red Bull, pero el responsable de pilotos de la estructura, el austriaco Helmut Marko, ha sido claro a la hora de cerrarle la puerta: "No tenemos sitio para él en el equipo. Estamos satisfechos con Albon, que es mediotailandés, y Red Bull tiene un 51% de allí", justificó, en declaraciones recogidas por 'Auto Motor und Sport'.

"Si estuviese en su lugar, me tomaría un año libre y miraría lo que sucede desde fuera con otra perspectiva", recomienda Marko, que fue otrora uno de los grandes aliados del alemán. "Igual se presenta una oportunidad nueva o con una visión general más amplia ve que le gusta tanto la vida familiar que deja la Fórmula 1 definitivamente...", ironiza el que fuera piloto en los años 70.

Las alternativas

Vettel no tiene sitio. Su salida de Ferrari no va a ser fácil, cómoda ni amable, como se ve en la diferencia de versiones a la hora de tratar lo ocurrido con su renovación. Esto le cierra la puerta no sólo a la escuadra italiana, sino también a Alfa Romeo (antigua Sauber), que es a efectos prácticos una 'Ferrari B'. Actualmente cuentan con Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi como pilotos, y en caso de que el finlandés decidiera retirarse (va a cumplir 41 años en octubre), tienen en cartera a otros jóvenes para sustituirle, empezando por el mismísimo Mick Schumacher.

Los demás equipos están cubiertos, y sólo una hipotética marcha de Lewis Hamilton (a día de hoy, sin renovar con Mercedes pero todo apunta a que lo hará) le daría una oportunidad al tetracampeón Vettel, caído en desgracia tras su pobre paso por Ferrari.