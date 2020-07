Los retos de Fernando Alonso en su reentrada en la Fórmula 1 con Renault

Fernando Alonso afrontará a partir de 2021 una aventura muy diferente a la que ha tenido en los últimos tiempos. Tras haber visto mundo fuera, vuelve a 'casa', nunca mejor dicho, porque será en la Renault donde se hizo grande.

Sin embargo, una vez que baje la espuma del anuncio y los días pasen, el mejor piloto español de la historia de la Fórmula 1 tendrá que asumir que tiene por delante un desafío mayúsculo.

1º. Levantar a un gigante caído

El último hombre que hizo grande a Renault llega con el sueño de volver a conseguirlo. Aunque ya hay quien apunta a que ese será su gran objetivo, en buena medida no dependerá de él ser campeón del mundo, sino de lo que hagan en las fábricas de Viry-Châtillon y Enstone. En 2021, con un reglamento estable, poco o nada cambiará con respecto a 2020, pero en 2022 con la gran revolución normativa... ¿será capaz?

2º. La edad es un estado de ánimo

Pocos ejemplos más elocuentes que el de su buen amigo Carlos Sainz (padre) para demostrar que la edad no tiene por qué ser un freno a las ansias de victoria. Schumacher regresó con 41 años, uno más de los que cumplirá Alonso en 2021, y antaño había auténticos cincuentones que veían antes que nadie la bandera a cuadros (Luigi Fagioli tiene el récord, con su victoria en el GP de Francia de 1951 con 53 años y 22 días). Aquella F1 no es esta, ni mucho menos, pero si estos son más fáciles que aquellos... ¿por qué no?

3º. El Schumacher de Renault

Las tres temporadas que firmó Michael Schumacher con Mercedes sirvieron no sólo para poner un epílogo a su carrera deportiva, sino también para asentar las bases del gran imperio deportivo que es hoy. No se puede entender el reinado de las flechas plateadas (ahora negras) con Lewis Hamilton al frente sin tener en cuenta la ingente labor de desarrollo que hizo el 'káiser'. Renault, que aspira a lo mismo, quiere que Alonso ejerza un papel similar y les ayude a tomar el camino que les debe llevar de vuelta a lo más alto con la próxima normativa.

4º. El aprendizaje fuera de la F1

Alonso ha pasado los últimos años corriendo todo lo que le dejaban. Dos victorias en las 24 horas de Le Mans y un Mundial de Resistencia coronan esta época, pero también las victorias en Daytona o la participación en el Dakar son episodios de los que ha sacado un gran aprendizaje, tanto personal y espiritual como deportivo. Si además puede volver al Gran Circo con la Triple Corona en su bolsillo, mejor que mejor para su estado de ánimo.

5ª Ojo con Ocon

Una de las grandes virtudes de Fernando Alonso es que (casi) siempre ha batido a su compañero de equipo. Más que batido, en algunos casos, humillado. Se encontrará al lado a un talento en ciernes como Esteban Ocon, cuya salida de la cantera de Mercedes hacia Renault se hizo más obligada que deseada dado que se arriesgaban a perder a un futurible campeón. El joven galo, que pertenece a una generación que creció viendo los éxitos de Alonso por la tele, será el primer rival que tendrá que batir el asturiano. Algunos jóvenes, como el olvidado Stoffel Vandoorne, sucumbieron ante el rodillo de Alonso. Otros, como Lewis Hamilton, se convirtieron en una pesadilla...