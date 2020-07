Lydia Valentín: "Sería un sueño ser abanderada en Tokio con Saúl Craviotto"

Lydia Valentín, campeona olímpica de halterofilia en Londres 2012, declaró este martes que sería "un sueño ser abanderada" en los Juegos de Tokio, en 2021, junto al piragüista Saúl Craviotto, cuádruple medallista olímpico.

Valentín es una de las protagonistas de la campaña 'Por una España con valores', del Comité Olímpico Español y la Universidad Católica de Murcia, que tiene como objetivo destacar "el valor del conocimiento y la educación" más allá del deporte.

La deportista de Ponferrada reconoció que este 2020 está siendo "atípico" porque "siempre" se ha movido por objetivos con fecha concreta.

Adaptación a la nueva normalidad del deporte

"Antes la competición se fijaba para una fecha y tu mentalidad y tu físico trabajaban para ese día. Ahora no sé lo que puede pasar. Tengo el Europeo a finales de este año y lo mismo estoy entrenando y me dicen dentro de dos meses que se suspende", dijo Valentín, tras la presentación de la campaña en el COE.

"Esa capacidad mental debes de reinventarla porque si no te puedes frustrar. Es bueno tomar otra actitud para llevar a cabo las competiciones. Yo, durante este tiempo, he tenido sentimientos encontrados. Deseaba que se celebrasen este año los Juegos pero al no celebrarse dije que un año más podría servir para ir mejor preparada", confesó.

"Al final, ni bien ni mal, me ha venido neutral. Mi objetivo es cada cuatro años. Ahora doce meses más de carga y presión pero me siento bien física y emocionalmente para llegar en buenas condiciones", señaló.

Abanderada junto a Craviotto

Por último, Lydia Valentín, triple medallista olímpica de halterofilia -plata en Pekín 2008, oro en Londres 2012 y bronce en Río 2016-, reconoció que en Tokio estaría "encantada de ser abanderada" con Saúl Craviotto porque "sería un sueño y ojalá fuera así".

Junto a ella, Saúl Craviotto, otro de los protagonistas de la campaña 'Por una España con valores', también habló de esa posibilidad de ser abanderado en Tokio con Lidia.

"Con Lydia me llevo muy bien, tenemos una relación increíble y se lo merece por el tema de que no pudo vivir el himno de España cuando le tocó. Solo por ese detalle sería una digna portadora, pero otra deportista como Mireia Belmonte también", dijo Craviotto.