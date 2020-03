¿Quién debe ser la abanderada española en los Juegos Olímpicos de Tokio junto a Saúl Craviotto?

La decisión del COI de permitir a cada país llevar dos abanderados en las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos tiene como objetivo fomentar la igualdad y la visibilidad de las mujeres.

La intención del organismo que preside Thomas Bach es acabar así con los eternos debates que hay en numerosas delegaciones, como la española, si bien cada país tiene una manera de elegir a quién les debe representar.

En España, la decisión era sencilla de tomar hasta el momento: el deportista en activo y clasificado para los Juegos con más medallas es quien llevará la bandera nacional. Lo recordaba Alejandro Blanco en su entrevista en 20minutos.es:

"Tenemos una norma por la que priman las medallas y, en caso de empate, mandan las participaciones. La decisión la aprueba la Junta de Federaciones Olímpicas en abril. Están Saúl Craviotto (dos oros, una plata y un bronce), Mireia Belmonte (un oro, dos platas y un bronce) y está Lydia Valentín (un oro, una plata y un bronce), pero si se aplica la norma es Saúl el que tiene que ser el abanderado", afirmó.

Con la nueva decisión del COI, se abre la interesante posibilidad de ver a dos abanderados, algo que el Comité Olímpico Español tendrá que estudiar en la citada Junta, ya que hasta el momento no se había dado el caso. Contando con que el piragüista Craviotto será el representante masculino, tanto la nadadora como la haltera son las más firmes candidatas, pero no son las únicas mujeres deportistas españolas en la terna:

Mireia Belmonte (Natación) Badalona, Barcelona, (10 de noviembre de 1990) Un oro, dos platas y un bronce olímpicos.

Mireia Belmonte

Si la norma se mantiene como hasta ahora, Mireia Belmonte es la gran favorita. Es, después de Saúl Craviotto, la deportista española más exitosa en Juegos Olímpicos, por lo que su candidatura parte como la opción más lógica. Tras un año con dudas, su gran intención es dar la campanada en Tokio y callar a los críticos, y además cuenta con experiencia como abanderada: lo fue en los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018.

lydia valentín (halterofilia) Ponferrada, León (10 de febrero de 1985) Un oro, una plata y un bronce olímpicos.

Lydia Valentín

La berciana Lydia Valentín ha recibido más medallas olímpicas fuera del podio que dentro, dado que dos de las tres que posee las recibió años después por la descalificación por dopaje de las rivales que la precedieron: el oro de Londres 2012 y la plata de Pekín 2008. Nunca ha ocultado sus ganas de ser abanderada y ya ha anunciado que los de Tokio serán sus últimos Juegos, y se siente hurtada de su momento de gloria por las trampas de sus contrincantes.

Sandra sánchez (kÁrate) Talavera, Toledo (16 de septiembre de 1981) Primera participación olímpica.

Sandra Sánchez

El kárate tendrá una fugaz aparición olímpica, dado que después de Tokio 2020 desaparecerá del programa. Sandra Sánchez no se ha bajado del podio mundial desde 2015 y lleva 53 medallas consecutivas, por lo que es una más que firme candidata a oro olímpico en su primera y más que posiblemente única aparición en unos Juegos. Hay voces que apuntan a su nombre para que, precisamente por ser su única oportunidad, pueda gozar de un honor histórico e irrepetible para cualquier deportista.

Carolina Marín (Bádminton) Huelva (15 de junio de 1993) Un oro olímpico.

Carolina Marín

Ya recuperada de la lesión que la tuvo prácticamente en el dique seco en 2019, Carolina Marín buscará reeditar su oro de Rio 2016 en Tokio. Su segunda participación olímpica se produce en un continente donde el bádminton es uno de los deportes más populares, por lo que su presencia como abanderada se entendería desde el punto de vista de un guiño al público local. Si no lo es ahora, por edad aún puede participar, al menos, en unos Juegos más y podrá llevar la bandera española en la ceremonia de París 2024.

maialen chourraut (piragüismo) San Sebastián (8 de marzo de 1983) Un oro y un bronce.

Maialen Chourraut

Sin hacer mucho ruido, Maialen Chourraut se ha convertido en los dos últimos Juegos en una representante de primer nivel para España, y parte como firme candidata a volver al podio en Tokio. La piragüista de Lasarte no sólo cuenta con dos medallas olímpicas (bronce en Londres y oro en Río), sino que se convirtió en un ejemplo de conciliación para las deportistas del mundo al llevar a su hija a cada competición. No es la favorita para ser la abanderada, pero por sus logros deportivos y personales no se puede descartar.