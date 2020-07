En forma también en vacaciones: así es el kit de entrenamiento portátil más vendido de Amazon

Después de varios meses de entrenamiento, los resultados ya son visibles (¡y te encanta!). Después de haber descubierto que las rutinas con fuerza sirven para mucho más que para sacar bíceps y que el six pack comienza a asomar después de los ejercicios específicos, ni te planteas dejar de lado tus visitas al gimnasio o tus sesiones caseras. Claro que, puede que no hayas tenido en cuenta que las vacaciones están a la vuelta de la vuelta de la esquina y, si no preparas una maleta que incluya un planning deportivo, es bastante probable que acabes procrastinando y reencontrándote con los placeres (a corto plazo) de la vida sedentaria.

Evitarlo es cuestión de tesón y organización, pues, si entre tu equipaje incluyes complementos al entrenamiento, las posibilidades de que las utilices (al menos, días alternos) son mucho más altas. Para que no abandones tu nueva filosofía de fitness hemos buscado por ti un pack de entrenamiento ideal para viajar contigo allí a donde vayas. Es de Tomshoo, apuesta por rutinas integrales y, además, es el set deportivo más vendido de Amazon. ¿Le das una oportunidad?

El kit de entrenamiento para las vacaciones. Amazon

Un kit deportivo 5 en uno

Para asegurar que nos llevamos todo lo necesario en la maleta y, así, mantenernos en forma durante las vacaciones, este kit incluye diferentes herramientas de trabajo con las que entrenar los diferentes grupos musculares. Un ¡pack’ de herramientas deportivas bastante completo que, sin embargo, conviene saber usar adecuadamente para conseguir los objetivos y evitar posibles lesiones.

Comba ajustable. EL cardio no debe faltar en ningún entrenamiento de fuerzo, por eso, una comba puede ser de gran ayuda para conseguirlo sin necesidad de invertir más tiempo saliendo, por ejemplo, a correr. Manteniendo la espalda alineada con el cuello y con los hombros relajados, lo mejor es apostar por series variadas que nos obliguen a trabajar y mejorar la respiración, fundamental para completar un buen entrenamiento y empezar con un mejor calentamiento.

Soporte para flexiones. También conocidos como 'push up bar', estos agarres son ideales para mejorar la técnica de nuestras flexiones al tiempo que favorecemos un trabajo más respetuoso con las articulaciones. Así, solo hay que colocar los soportes en el suelo, clocar las manos en las agarraderas acolchadas y empezar el ejercicio que, además, puede ser mucho más intenso gracias a la posibilidad de hacer flexiones en déficit, que exigen mayor fuerza, pero son menos lesivas, ya que obligan a trabajar la flexibilidad articular.

Rodillo abdominal. La rueda es una herramienta de entrenamiento avanzada que, cuando se utiliza correctamente, ayuda a fortalecer los tríceps, los dorsales y también la zona abdominal, tres de los grupos musculares más difíciles de trabajar. Además, este complemento obliga a entrenar la coordinación y la fuerza al mismo tiempo, un combo que se convertirá en nuestro aliado en cualquier ejercicio de carga.

Un 'hand gripper'. Aunque puedan pasar desapercibidas, las manos también deben entrenarse para que cualquier ejercicio con peso sea asumible y sin riesgo de lesiones. Este aparato, que solo hay que presionar y aflojar alternativamente, es el indicado para trabajar el agarre y entrenar mano y antebrazo, esenciales en la mayoría de actividades 'fitness'.

Esterilla de trabajo. Si bien es cierto que este complemento no sirve para fortalecer ningún grupo muscular específico, sí es el indicado si es necesario para estirar después de cada entrenamiento, esencial para relajar el cuerpo y evitar las temidas contracturas.

