El campeón del mundo Junya Koga pensó en suicidarse tras su positivo en dopaje

Junya Koga se proclamó en 2009 como campeón del mundo de natación en la modalidad de 100 metros espalda en el Mundial de Roma. Dos años antes ya se había colgado una plata en 50 metros espalda, que repitió también en la capital italiana.

Sin embargo, en 2018, Koga fue sancionado durante cuatro años por el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) después de un positivo en Ligandrol en unos suplementos energéticos que tomaba el nadador, contaminados con sustancias prohibidas. El japonés empezó a tomar estos productos entre 2012 y 2016, cuando entrenaba en Estados Unidos.

Pese a que más tarde la sanción fue reducida a la mitad, esos dos años en los que Koga no pudo competir fueron todo un calvario para él, y en unas sorprendentes declaraciones que ha realizado recientemente, pensó hasta en suicidarse.

“Sentí que no había futuro para mí y que todo se me estaba cerrando", mencionaba sobre su sanción. "Entonces la idea del suicidio comenzó a pasarse por mi cabeza. Me despertaba para sentarme en el sofá, ver la televisión y darme cuenta de que había llegado otra vez la noche. Entonces pensaba que el balcón estaba justo ahí y que todo acabaría si saltaba desde allí”.

A Koga le inundó una oscura depresión, sabiendo que "todos sabían lo que había pasado". “Perdí ocho kilos en una semana porque no podía comer nada. No tenía a nadie con quien hablar. Desearía que hubiera una organización o grupo que pudiera aconsejar y apoyar a los deportistas que caen en una situación como la mía”, opina el nadador.

“Desde aproximadamente un mes antes de que diera positivo, mi programa de nutrición incluía suplementos creados por expertos que me aconsejaron tomar suplementos adecuados en el momento adecuado. Confié en que los expertos elegirían las marcas seguras”, explica Koga sobre su plan de alimentación, que propició su positivo. “No hay ningún suplemento 100% seguro", sentencia.

Finalmente, su sanción fue reducida a la mitad y con el aplazamiento de los Juegos a 2021, Koga todavía podrá pelear en el agua por conseguir una plaza que le dé el billete a la cita olímpica, que precisamente se celebrará en su país natal.