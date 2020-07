El zasca de Iker Casillas a la cuenta de la Sefutbol por olvidarse de él

Iker Casillas fue uno de los protagonistas de la mejor época de la historia de la selección española de fútbol y no solo por ser el capitán del equipo nacional. Sus paradas fueron clave para que la Roja se apuntara un triplete inolvidable, pero el portero se ha sentido ninguneado por la cuenta de redes sociales de la 'Sefutbol'.

Todo por el octavo aniversario del triunfo de España en la Euro 2012, una efeméride que Casillas recordó en sus redes sociales. Lo mismo hizo la cuenta de la selección, que colgó un vídeo conmemorativo de los tres títulos conquistados entre 2008 y 2012.

🏆➕⭐➕🏆 Solo un equipo la historia ha logrado el triplete EURO + Mundial + EURO. Este 1 de julio se celebran 8 años de aquella gesta. ¡¡INOLVIDABLE!!



🔗 https://t.co/2SgIO6qzNh#SomosLeyendapic.twitter.com/Aj3NhRmW8u — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 1, 2020

No obstante, las imágenes colgadas por la selección apenas muestran imágenes de Casillas, lo que no gustó al portero, quien decidió tirar de ironía para criticar que se le deje fuera de tales éxitos.

"No sé si le he hecho algo malo a SeFutbol, pero si es así pido perdón. Nunca me olvido de vosotros, siempre de mi Selección!", escribió Casillas en su perfil de Twitter.

No sé si le he hecho algo malo a la @SeFutbol, pero si es así pido perdón. Nunca me olvido de vosotros, siempre de mi Selección! 🇪🇦 #BuenasNochesATodos — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2020

El feo de la cuenta de la selección hacia su excapitán no quedó ahí, ya que la Sefutbol sí respondió a los tuits conmemorativos de otros jugadores, como Sergio Ramos o Juan Mata.

Esta situación deja entrever el deterioro de la relación entre la RFEF e Iker Casillas después de que este anunciara su intención de presentarse a las elecciones para tratar de arrebatar la presidencia a Luis Rubiales, algo que finalmente no ocurrirá.