Mendilibar: "Si hay gente en los bares, ¿por qué no puede entrar un tercio del aforo en los estadios?"

El Eibar será el primer equipo de LaLiga en visitar el Estadio Alfredo di Stéfano para enfrentarse al Real Madrid, algo que a su entrenador, José Luis Mendilibar, no le acaba de convencer.

Para el técnico hubiera sido mejor "jugar en el Bernabéu más desangelado con 200 personas", porque considera que este tipo de decisiones adulteran la competición. Y es que a Mendilibar le parece todo mal en el regreso de LaLiga.

En su entrevista en 'El Partidazo de COPE' dejó claro que no le gusta casi nada de lo que ha cambiado. "Estamos cambiando las normas. Con un pequeño cambio ya cambias el deporte. Deberíamos jugar como lo hacíamos antes del coronavirus", insiste. Pone como ejemplo la norma de los cinco cambios. "No podemos jugar al mus sin saber las reglas. Cuando empieza la competición tiene que estar todo sabido. Estamos cambiando las reglas según cómo va el fútbol", critica.

El hecho de no jugar en un campo que conoce como es el Bernabéu es injusto, pero no por el estadio en sí, sino por la ausencia de público. "Tal y como está la situación actual se puede jugar y puede haber gente en el estadio. Si hay gente en los bares, ¿por qué no puede entrar un tercio del aforo en los estadios?", se pregunta.

"Somos los primeros damnificados por jugar sin público. No tiene nada que ver. Escuchas todo lo que hay en el campo. Siento que los jugadores necesitan mucha concentración mental. Me parece un deporte totalmente diferente", apunta sobre cómo les va a afectar jugar partidos en un Ipurúa vacío.

Lío en los entrenamientos

Adaptar las sesiones de entrenamientos a lo que exige el protocolo sanitario tampoco ha sido fácil. De hecho, Mendilibar ha admitido que en las primeras fases, antes de que se permitiera el trabajo en grupo, se saltaron las normas.

"El miembro de LaLiga que nos controlaba las sesiones de entrenamiento no sabía contestar algunas preguntas", confesó. "Algún día no hicimos las cosas bien. Hubo más gente de la permitida. Un día pudo haber 8-9 jugadores entrenando individualmente y nos sobrepasamos. Te dicen que no puede haber tanta gente en el terreno de juego", cuenta, aunque señala que tuvieron "buena relación" con el responsable de que se hicieran bien las cosas.

El peligro de lesiones es latente. Mendilibar considera que ellos no están "preparados para jugar tantos partidos en tan poco tiempo". "Ni en los Mundiales se ha hecho una cosa igual. La preparación no es la más adecuada. Hemos tenido que entrenar de diferentes maneras. Pueden pasar cosas que no son habituales", advierte.