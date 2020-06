Lewis Hamilton, sobre el racismo: "Para los que somos negros, marrones o mitad y mitad, lo vemos todos los días"

Lewis Hamilton está llevando la batuta de la Fórmula 1 en las protestas contra el racismo, tras la muerte de George Floyd en Minneapolis. El hexacampeón del mundo ya fue el primero del Gran Circo en elevar la voz, y sus críticas hacia sus compañeros y hacia la propia competición provocaron una reacción en cadena para que el resto reaccionase.

Al ser el único piloto de raza negra en la parrilla, Hamilton se ha hecho con la la potestad de reivindicar el valor de su color de piel y hacer ver cómo los negros tienen que soportar conductas racistas día a día, en Estados Unidos y en todo el mundo. Además de las constantes referencias en instagram a las protestas y críticas a Donald Trump directamente, ha hecho una reflexión más general sobre lo ocurrido en un texto que ha compartido en sus redes sociales:

"La semana pasada ha sido muy oscura. He fallado en mantener controladas mis emociones. He sentido mucho odio, tristeza e incredulidad ante lo que veían mis ojos. Estoy totalmente desbordado de ira al ver la evidente indiferencia por las vidas de los nuestros. La injusticia con la que estamos viendo a nuestros hermanos y hermanas enfrentarse a todo el mundo una y otra vez es repugnante y debe parar.

Mucha gente parece sorprendida, pero desafortunadamente para nosotros, no supone una sorpresa. Aquellos de nosotros que somos negros, marrones o mitad y mitad, lo vemos todos los días y no deberíamos sentirnos como si hubiéramos nacido culpables, fuera de lugar, o tener miedo por nuestras vidas por nuestro color de piel. Will Smith lo ha expresado mejor: el racismo no se está poniendo peor, sólo se está grabando. Solo ahora que el mundo está bien equipado con cámaras este problema ha sido capaz de salir a la luz de esta manera.

"Will Smith lo ha expresado mejor: el racismo no se está poniendo peor, sólo se está grabando"

Sólo cuando ha habido disturbios y gritos clamando justicia, los poderes se han derrumbado y han hecho algo, pero para entonces ya es muy tarde y no es suficiente lo que se ha hecho. Se han necesitado cientos de miles de personas quejándose y edificios ardiendo antes de que las autoridades reaccionaran y decidieran arrestar a Derek Chauvin por asesinato, y es triste.

Desafortunadamente, América no es el único lugar donde vive el racismo y seguimos fallando como humanos cuando no podemos plantarnos por lo que es correcto. Por favor, no te quedes sentado en silencio, no importa el color de tu piel. Las vidas negras importan".